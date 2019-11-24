جامعة أبوظبي تدشن برنامجاً جديداً لاحتضان طلابها المبتكرين

المصدر: أبوظبي- البيان

كشف مركز الابتكار في جامعة أبوظبي أمس عن إطلاق برنامج جديد لاحتضان المشروعات المبتكرة للمواهب الشابة من طلبة الجامعة، من خلال توفير الفرصة لتنمية مهاراتهم في ريادة الأعمال عبر تطوير أفكار مبتكرة قابلة للتحويل إلى نماذج عمل أولية يُمكن أن يكون لها تأثير إيجابي أوسع على المجتمع. وعقب الدعوة لتقديم طلبات المشاركة، اختار البرنامج ستة فرق لتقديم مشاريعها للعام 2019، ومثلت الفرق كلية الهندسة، وكلية الآداب والعلوم، وكلية إدارة الأعمال.

وتنوعت المشاريع المشاركة لتغطي موضوعات مختلفة مثل لغة النمذجة الموحّدة (UML) لدعم جهود تدريس لغات البرمجة الحاسوبية، ومشروع أحزمة الأمان لتحقيق السلامة على الطرقات، ومشروع الطاولة الطاردة للماء «هايدروفوبيك» للتوفير في استهلاك المياه في المرافق الصحية.