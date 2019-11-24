تخريج 500 مبرمج إماراتي في الظفرة

المصدر: أبوظبي - البيان

احتفل صندوق الوطن بتخريج قائمة جديدة من المشاركين في فعاليات الجولة الثانية من برنامج «المبرمج الإماراتي»، والذي أقيم في منطقة الظفرة بمشاركة أكثر من 500 طالب وطالبة بدعم من شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم ودائرة التعليم والمعرفة والمدارس المجتمعية في أبوظبي.

واكتسب المشاركون في البرنامج على مدار شهرين مهارات متميزة في البرمجة، من خلال مجموعة مكثفة من الدورات والبرامج التعليمية، إلى جانب مجموعة من ورش العمل والمحاضرات التي قدمها نخبة مختصة من الخبراء في المجال، بما فيها تطوير مهارات التفكير الإبداعي والتحليلي، وكيفية بناء تطبيق إلكتروني، والتصميم.

كفاءات

وقال محمد تاج الدين القاضي، مدير عام صندوق الوطن: «نحن سعداء بهذه الكوكبة الجديدة من المبرمجين الإماراتيين، والتي ستضاف لقائمة طويلة من المستفيدين من البرنامج المبتكر الذي يهدف إلى إعداد وتأهيل جيل من الكفاءات المتميزة تتقن البرمجة، وعلى جاهزية تامة لتلبية متطلبات سوق العمل في المستقبل لتكون المحرك الرئيس في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة ببناء اقتصاد معرفي متنوع ومستدام للأجيال القادمة.

وقال عمر صوينع السويدي، مدير دائرة المكتب التنفيذي في أدنوك: «نلتزم في أدنوك بدعم وتوفير تجارب تعليمية مبتكرة تزود الجيل القادم من شباب الإمارات بالمهارات العملية التي يحتاجونها لمواكبة تطورات هذا العصر، وتمكنهم من إطلاق طاقاتهم الإبداعية ليصبحوا قادرين على الإسهام في تطور المجتمع ودفع عجلة النمو الاقتصادي، ويأتي برنامج «المبرمج الإماراتي» تماشياً مع برامج أدنوك لدعم التعليم والتدريب للأجيال الشابة الموهوبة في الإمارات، والتي نطمح من خلالها إلى خلق تأثير إيجابي اجتماعي مستدام».