فتح باب التسجيل في برامج إثراء الطلبة 8 ديسمبر المقبل

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي عن موعد إطلاق المرحلة الثانية من برامج إثراء الطلبة، والذي سيتزامن مع بداية الفصل الدراسي المقبل في 26 يناير 2020.

وستفتح الدائرة باب التسجيل في المرحلة الثانية أمام الطلبة الجدد ابتداءً من 8 ديسمبر المقبل.

ومنذ انطلاقها نهاية شهر سبتمبر الماضي، شملت المرحلة الأولى من المبادرة تنظيم 15 دورة ضمت 70 حصة تعليمية لـ 1793 طالباً وطالبة، واستجابة للإقبال المتزايد على البرامج، أعلنت دائرة التعليم والمعرفة زيادة الطاقة الاستيعابية للبرنامج في المرحلة الثانية، وطرح مجموعة إضافية من الدورات لاستقبال المزيد من الطلبة، بما يصل إلى 5688 طالباً وطالبة.

وابتداءً من 26 يناير 2020، ستوفر المرحلة الثانية 17 دورة يتم تقديمها من خلال 109 حصص تعليمية تشمل مواضيع شيقة مثل البرمجة، والروبوتات والأنظمة الميكانيكية والفنون، هذا وبالإضافة لإمكانية زيادة عدد المدارس وتقديم المزيد من البرامج المتخصصة حسب الحاجة خلال المرحلة الثانية.

وقالت خلود الظاهري، رئيس لجنة إثراء الطلبة في دائرة التعليم والمعرفة: «تماشياً مع رؤيتنا الهادفة إلى توفير منصة تعليمية مميزة قادرة على المساهمة في تطوير اقتصاد قائم على المعرفة، تفخر دائرة التعليم والمعرفة بتوفير برامج إثراء الطلبة، التي يقدمها معلمون متخصصون في أساليب التعليم الابتكاري، وذلك للمساهمة في إعداد وتمكين جيل المستقبل، وتوفير تجربة تعليمية شاملة ومميزة قادرة على تعزيز قدرات الطلبة وإكسابهم المهارات اللازمة للتعامل مع تحديات ومتطلبات القرن الحادي والعشرين».

وأضافت: « سيتوسع البرنامج في المرحلة الجديدة ليشمل دورات مخصصة ضمن محاور التكنولوجيا والرياضيات والفنون، فضلاً عن زيادة عدد المدارس المشاركة في البرنامج».