«شؤون التعليم» في المجلس الوطني تنتخب عدنان الحمادي رئيساً والنقبي مقرراً

المصدر: دبي - البيان

عقدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس الوطني الاتحادي اجتماعها الثاني من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، أمس في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة عدنان حمد محمد حمد الحمادي، الذي تم انتخابه رئيساً للجنة، كما تم انتخاب شذى سعيد علي علاي النقبي مقرراً، وذلك وفقا للمادة 52 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: شذى سعيد علي علاي النقبي «مقرر اللجنة»، و د. شيخة عبيد سالم خليف الطنيجي، وسارة محمد أمين أحمد محمد فلكناز، وضرار حميد عبدالله بالهول، وعفراء بخيت سيف بن هندي العليلي، وناصر محمد حميد خميس اليماحي.

وحضر الاجتماع من الأمانة العامة للمجلس الدكتور جابر الزعابي الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة.

وقال عدنان حمد الحمادي، رئيس اللجنة، إن اللجنة اطلعت خلال اجتماعها على خطة عملها الرقابية خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، وعلى الموضوعات العامة ومشروعات القوانين المدرجة على جدول أعمالها.

وأضاف أن اللجنة ستحرص على تطوير أدوات تواصلها مع المواطنين وتلقي آرائهم ومقترحاتهم بشأن الموضوعات المختلفة التي يتبناها المجلس من خلال عقد الحلقات النقاشية والقيام بالزيارات الميدانية وتعزيز كافة وسائل التواصل المجتمعي المتاحة بما يصب في خدمة الوطن ويلبي طموحات وآمال المواطن.