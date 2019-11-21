«مواصلات الإمارات» تُبرم 14 عقداً مع مدارس خاصة

المصدر: دبي - البيان

كشفت مواصلات الإمارات عن إبرامها عقوداً جديدة مع 14 مدرسة خاصة في المنطقة الشمالية منذ بداية العام، لتستفيد بموجبها تلك المدارس من خدمات النقل المدرسي التي تقدمها المؤسسة برصيد من الخبرة التي تتجاوز ثلاثة عقود في هذا المجال.

وأفاد خليفة الخالدي، مدير المبيعات في المنطقة الشمالية، أنه بموجب العقود المبرمة خلال الأرباع الثلاثة الأولى، فإن المؤسسة تقدم خدمات النقل المدرسي للمدارس الخاصة في الإمارات الشمالية لما يناهز 8000 طالب وطالبة يدرسون في 14 مدرسة خاصة عبر أكثر من 260 حافلة مدرسية، إذ تشمل المنطقة الشمالية كلاً من إمارة الفجيرة، وخورفكان، وكلباء، وإمارة عجمان، وإمارة أم القيوين، وإمارة رأس الخيمة.

منظومة

وأشار الخالدي إلى أن الجهود التي تبذلها المؤسسة لتقديم منظومة خدمات نقل آمنة ومنتظمة ومستدامة ومتكاملة انعكست بشكل إيجابي على تلبية تطلعات متعامليها، وهو الأمر الذي أسهم في رفع عدد وحجم عقود النقل والتأجير المبرمة في المنطقة الشمالية، إذ بلغ مجموع عدد العقود المبرمة في الإمارات الشمالية نحو 110 عقداً خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2019، ولمدد متفاوتة تمتد إلى 5 سنوات، مؤكداً حرص مواصلات الإمارات على الإسهام في تحقيق إضافة نوعية لسير العمل في المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة، وبما يعزز ثقة متعامليها عبر تجديد عقودهم معها، وكذلك استقطاب عقود جديدة.

وأكد الخالدي أن المؤسسة حريصة على إخضاع سائقيها لحزمة من البرامج التدريبية التخصصية النظرية والعملية، في سبيل تحقيق أقصى درجات السلامة والأمان لجميع المتعاملين المنقولين، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وفق الممارسات المتوافقة مع المعايير الدولية والمحلية في السلامة.

ويستفيد من خدمات النقل والتأجير التي تقدمها المؤسسة في المنطقة الشمالية مجموعة من الجهات من القطاعين الحكومي والخاص، مثل كليات التقنية العليا، وأكاديمية رأس الخيمة، والمؤسسة الجديدة للنظافة، والمدرسة الثانوية العسكرية، ومدرسة ديار الدولية الخاصة في الساحل الشرقي، ومدرسة منار الإيمان الخاصة في عجمان، ومدارس الشويفات الدولية في أم القيوين ورأس الخيمة، وغيرها من الجهات.