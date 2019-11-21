منح دراسية كاملة في جامعة دبي للفائزين بمسابقة «كويز بيي»

المصدر: . دبي - وام

منحت جامعة دبي الفائزين بالمركز الأول في المسابقة الطلابية «كويز بيي» من مدرسة أكسفورد منحاً دراسية كاملة لدراسة الهندسة أو تقنية المعلومات أو إدارة الأعمال، كما حصل الفائزون على جوائز نقدية بلغت 5000 درهم للفريق الأول و2000 درهم للفريق الثاني.

وقد تم تنظيم المسابقة من قبل كلية دبي للأعمال ونادي بيتا جاما سيغما بالتعاون مع مركز التدريب المهني والوظيفي للطلبة في جامعة دبي.

وشارك في المسابقة 14 فريقاً من عدة مدارس ثانوية بينهم طلبة الصف العاشر والحادي عشر والثاني عشر الذين يدرسون الحصص المتخصصة في العلوم وإدارة الأعمال والفنون والآداب والتقنية ومن هذه المدارس: المواكب «القرهود»، المدرسة الأمريكية الدولية، مدرسة الشارقة الأمريكية الدولية - دبي، مدرسة الشيخ راشد آل مكتوم الباكستانية، مدرسة أكسفورد، مدرستنا الثانوية الإنجليزية - الشارقة «البنين»، مدرسة الصادق الإسلامية الإنجليزية.

وأكد الدكتور عيسى البستكي رئيس الجامعة خلال حضوره افتتاح هذه الفعالية الأكاديمية أن هذه المسابقة تلعب دوراً رئيساً في تعزيز التميز الأكاديمي بين طلاب المدارس الثانوية