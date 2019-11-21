5000 مشاركة في «مبتكرو إكسبو الصغار»

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

أفادت نورة البلوشي، مدير في برنامج إكسبو للمدارس، في تصريح خاص لـ «البيان» بأن برنامج «مبتكرو إكسبو 2020 الصغار» استقبل نحو 5000 مشاركة حتى الآن لأكثر من 8000 طالب وطالبة خلال الجولة الثانية من البرنامج الذي يحاكي روح معارض إكسبو الدولية، وهو برنامج مخصص لدمج طلبة المدارس من كل أنحاء الدولة في إكسبو 2020، من خلال عرض مشاريعهم وابتكاراتهم على تلك المنصة العالمية.

ومن خلال هذا البرنامج يتم تشجيع الطلاب على تطوير مهارات التفكير الإبداعي وابتكاراتهم لحل المشكلات والتحديات الموجودة، سواء على مستوى المجتمع المدرسي أو البيئي أو المشكلات المحلية والعالمية.

مبادرة

وأوضحت نورة البلوشي بأن البرنامج تم إطلاقه في العام الأكاديمي الماضي كمبادرة لطلبة المدارس في كل أنحاء الدولة ليقدموا من خلاله أفكارهم المبتكرة والعمل معهم على تحويلها إلى واقع، ومن خلال هذا المشروع يعمل الطلاب بشكل منفرد أو ضمن مجموعات لرسم أفكارهم الإبداعية على منديل أو قطعة ورق، وبمساعدة المدرسين ومديري المدارس يتم اختيار أفضل الأفكار والعمل على تحويلها إلى نماذج أولية، ومن ثم العمل مع المدارس على تحويلها إلى نماذج نهائية بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وهذه النماذج النهائية سيتم عرضها في إكسبو 2020 أثناء انعقاد فعاليات الحدث الدولي لتسليط الضوء على الابتكارات المميزة لطلبة مدارس الإمارات أمام الملايين من الزوار من كل أنحاء العالم.

وتابعت أن هناك ثلاث مراحل تتم في الجولة، وهي: «التصميم على منديل ورقي، وإعداد نموذج مبسط، وخلق ابتكاراتهم باستخدام تقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد» وتفصيلاً قالت البلوشي: «إن المرحلة الأولى تتمثل في الرسم على المناديل الورقية، ويقوم بها كافة الطلبة من جميع المدارس في مختلف أنحاء الدولة، ويتولى المعلمون مسؤولية تحميل كافة صور المناديل عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج من خلال صفحة تم تخصيصها لتحميل تصاميم الطلبة جميعها».

نموذج

وقالت البلوشي: «تأتي الخطوة الثانية في إشراك الطلبة بعمل نموذج مبسط، بشرط عدم الاستعانة بأي شخص أو مؤسسة خارج نطاق المدرسة.

أما الخطوة الثالثة والأخيرة، فهي عبارة عن تنافس داخل المدرسة بين المعلمين لاختيار ابتكار مميز لكل حلقة دراسية، ويتولى ذلك مدير المدرسة، ليُقدَّم من المدرسة أربعة ابتكارات تمثلها في هذا المحفل، كحد أقصى».

وذكرت أن هدف برنامج إكسبو للمدارس إشراك طلبة المدارس والكوادر التعليمية في إكسبو 2020 ليكون الطلبة، جيل المستقبل، في قلب إكسبو.

فمن أهم أهداف إكسبو 2020 هو التأسيس لإرث مستدام للأجيال القادمة من خلال العديد من المبادرات والبرامج والفعاليات التي تستهدف الطلبة والمدارس والكوادر التعليمية.

كما نسعى من خلال هذا البرنامج إلى الوصول لكافة مدارس الدولة من خلال التواصل مع وزارة التربية والتعليم وغيرها من المؤسسات والهيئات التعليمية الخاصة لتعميم المشاركات على جميع مدارس الدولة.

أسبوع

وأضافت البلوشي أنه تم تخصيص أسبوع لدعوة المدارس المشاركة للعمل مع الخبراء الذين سيساعدون الطلبة على تطوير ابتكاراتهم وخلقها من خلال تقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد، وعلى أن تخرج ابتكارات الطلبة بعد شهرين للعرض النهائي.

وأوضحت أن مشاركة الطلاب في حدث عالمي ضخم مثل إكسبو 2020 دبي ستكون إضافة مهمة تثريهم وتسهم في تعريفهم بالإبداعات والابتكارات والثقافات من كل العالم وتطلعهم على التحديات التي ستواجههم وما يحتاجونه للتعامل معها، كما يمكن أن يلمسوا بأنفسهم ما يمكنهم تحقيقه لمجتمعاتهم إذا ما امتلكوا المهارات اللازمة للمستقبل، إذ يريد البرنامج إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من طلبة المدارس من كل الإمارات.