اعتماد جداول امتحانات الفصل الأول لمختلف أنواع التعليم

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

اعتمدت وزارة التربية والتعليم جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي لمدارس التعليم العام والخاص المطبق لمنهاج الوزارة على مستوى الدولة، لكافة الصفوف الدراسية، وحددت عدة موجهات لتطبيق الامتحانات، وعممتها على المدارس.

وحددت فترة الامتحان بواقع ساعة ونصف من 9:30 إلى 10:30 صباحاً، لطلبة الحلقة الأولى من الصفوف (1 حتى 4)، وساعتين لباقي الصفوف باستثناء مادة الرياضيات للصف 11 لطلبة النخبة، حيث تم تقدير الفترة الزمنية للامتحان ساعتين ونصف.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول في 28 نوفمبر الجاري الموافق الخميس، لكافه الصفوف من 1 حتى 12، لتبدأها الحلقة الأولى بمادة الرياضيات، والحلقة الثانية بمادة العلوم، والمرحلة الثانوية تستهلها طلبة الصفوف من 9 حتى 11 بمادة الرياضيات، أما طلبة الثاني عشر تبدأها بمادة الفيزياء للمسارين العام والمتقدم، ويحصل الطلاب على إجازة 5 أيام منها الإجازة الأسبوعية ويوم الشهيد واليوم الوطني ويستأنفون امتحاناتهم في 4 ديسمبر بمادة الدراسات الاجتماعية لكافه الصفوف الدراسية.

ويختتم طلبة الحلقة الأولى والثانية امتحاناتهم في 10 ديسمبر، أما طلبة المرحلة الثانوية تتراوح انتهاء فترة امتحاناتهم ما بين 11 و12 من الشهر ذاته.