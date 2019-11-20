مجلس أمناء جامعة دبي يعتمد ميزانية 2020 ويقر خطة التوطين

المصدر: دبي - البيان

اعتمد مجلس أمناء جامعة دبي برئاسة ماجد حمد الشامسي رئيس مجلس الأمناء والنائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة دبي، ميزانية الجامعة للعام 2020 في المجالات الأكاديمية والإدارية.

وأقر المجلس خطة التوطين التي عرضتها إدارة الجامعة والمقرر بدء تنفيذها مع بداية العام المقبل، وأثنى على أهدافها ومرتكزاتها والحوافز التي تضمنتها لجذب واستقطاب المواطنين المتميزين للعمل في الجامعة.

وأشاد الشامسي بما تحقق من إنجازات أكاديمية وإدارية وبالمؤتمرات الدولية التي نفذتها الجامعة خلال العام الحالي، والتي تؤكد على ريادتها ومواكبتها لكل جديد في قطاعات مهمة في مجالات القانون والهندسة والبيئة واستشراف المستقبل. وتوجه بالشكر إلى فريق العمل الأكاديمي والإداري الذي ساهم في تنفيذ هذه البرامج والأنشطة وتحقيق هذه الإنجازات.

وكان الدكتور عيسى البستكي رئيس الجامعة قد قدم لمجلس الأمناء تقريراً عن الفعاليات والأنشطة والإنجازات التي تحققت في المجالات الأكاديمية والإدارية والاعتمادات الأكاديمية لبرامجها الدراسية وموافقة وزارة التربية والتعليم قطاع التعليم العالي والمهارات المتقدمة على استحداث برنامج الجامعة الجديد في مجال هندسة القوى في مرحلة البكالوريوس اعتبارا من العام الدراسي المقبل، والذي يهدف لمواكبة متطلبات سوق العمل.

وأشار البستكي إلى أن جزءاً مهماً من إنجازات الجامعة كان في استحداث عدد من مراكز ومختبرات البحوث في كلية والهندسة وتقنية المعلومات في مجالات الطاقة والفضاء وأمن المعلومات وريادة الأعمال و«البلوك تشين».