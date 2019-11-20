افتتاح المؤتمر الدولي الرابع للصيدلة والطب في جامعة عجمان

المصدر: عجمان – عصام الدين عوض

افتتح الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، صباح أمس، فعاليات المؤتمر الدولي الرابع للصيدلة والطب، الذي يقام في جامعة عجمان، ويستمر على مدى 3 أيام، في مركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض تحت شعار «بناء ثقافة الابتكار والتكنولوجيا في المجال الصحي».

وتجول الشيخ ماجد النعيمي في المعرض المصاحب للمؤتمر يرافقه الدكتور عبد الحق النعيمي، نائب مدير الجامعة للاتصال وشؤون المجتمع، والدكتور نجيب حسن عميد كلية الصيدلة والعلوم الصحية، والدكتور عبد الله الكندي، مدير عام المدينة الدولية لإدارة وتنظيم المعارض والمؤتمرات، والدكتور سالم أبو فناس، عميد كلية طب الأسنان.

وضمّ المعرض حوالي 100 شركة محلية ودولية متخصصة في مجال الصناعات الدوائية والمعدات الطبية للذكاء الاصطناعي التي عرضت أحدث منتجاتها، وشركات التأمين الصحي، ووكالات توزيع الأدوية، والمستشفيات والمراكز الطبية، وشهد إقبالاً من طلبة الجامعات والمدارس.

وقال الدكتور نجيب حسن عميد كلية الصيدلة والعلوم الصحية في الجامعة، إن المؤتمر شهد مشاركة العديد من الصيادلة وأصحاب الاختصاص من داخل وخارج الدولة الذين ناقشوا التحديات التي تواجهها شركات الأدوية ومقدمي الرعاية الصحية أثناء ممارسة عملهم، كما يدعم تواصل الشركات الدوائية والطبية مع جهات التسجيل الدوائي في دولة الإمارات ودول الخليج وسوف تتخلله عدد من الورش الطبية المتخصصة في المجال الصيدلي، مؤكداً أن المؤتمر سوف يمنح ساعات معتمدة للحضور من الصيادلة، ويهدف إلى تعزيز الإبداع لدى مقدمي الرعاية الصحية، والمهنية، والأكاديميين.