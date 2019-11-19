مدارس خاصه في دبي تعلق الدراسة غداً

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

علقت إدارات مدارس خاصه في دبي الدراسة غداً تحسباً لحدوث حالات اضطراب في الأحوال الجوية، وتطبيق سياسة الدوام المرن حرصاً على سلامة طلابهم، وابلغ عدد من المدارس أولياء الأمور برسائل نصيه تفيد بأن الدراسة غداً معلقة تخوفاً لحدوث أمطار، وتستأنف الدراسة يوم الخميس المقبل، مؤكدين حرصهم علي سلامة الطلبة اولاً وأخيراً.

وذكرت إدارات مدرسيه أن تطبيق الدوام المرن أو السماح بالتغيب عن المدرسة في الظروف الاستثنائية يكون له أثر إيجابي في الحيلولة دون وقوع الحوادث، ويحافظ على سلامة الطلاب، وهو أمر مناط بالمؤسستين التربوية والأسرية معاً، اللتين ينبغي أن يكونوا في تنسيق دائم.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد منحت المدارس صلاحية اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة في حالات الطوارئ، بما فيها تعطيل الدوام وقت اضطراب الطقس، لضمان سلامة الطلبة والعاملين في المدرسة.