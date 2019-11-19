«حمدان الذكية» تضيء على أهمية الابتكار في مستقبل التعليم العالي

المصدر: دبي - البيان

سلّط الدكتور منصور العور، رئيس «جامعة حمدان بن محمد الذكية»، الضوء على أهمية الابتكار في إعادة صياغة مستقبل التعليم العالي، مستعرضاً أبرز ملامح التجربة الرائدة التي تقودها الجامعة لدفع مسار الابتكار في التعليم العالي والاستثمار في بناء مهارات المستقبل، وفق منهجية استشرافية قائمة على الدمج بين التكنولوجيا والابتكار في أساليب التعلم الذكي والإبداع والبحث العلمي باعتبارها الأسس المتينة لتأهيل أجيال مؤهلة للدخول بقوة في غمار المنافسة عالمياً، وذلك بالاستلهام من الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، الذي قال: «أعتقد أن الاستمرار في تلقين الطلاب المعارف التقليدية، بالصورة التقليدية، وفي بيئة التعليم التقليدية، نوع جديد من الأمية، لم يعد لها مكان في أي مجتمع يريد الانضمام إلى السباق العالمي الجديد».

جاء ذلك خلال العرض التقديمي الذي ناقشه الدكتور العور بعنوان «الابتكار في التعليم العالي»، خلال مشاركته كمتحدث رئيس في «المؤتمر الإقليمي الرابع للشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي 2019»، والذي افتتحه مؤخراً الدكتور إدريس عويشة، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي في الحكومة المغربية، تحت شعار «ضمان الجودة في التعليم العالي في عصر الرقمنة»، وبحضور هيئات الاعتماد الأكاديمي في الدول العربية في مدينة الرباط في المغرب.

ولاقى العرض التقديمي صدىً إيجابياً وإشادة واسعة من نخبة الأكاديميين وكبار الشخصيات الحكومية والخبراء في مجال التعليم العالي بالإنجازات السبّاقة التي تضع الجامعة في مصاف الأفضل على خارطة التعليم الذكي في العالم.

نجاح

وقدّم الدكتور العور شرحاً مفصلاً حول مسيرة نجاح الجامعة في إعادة تصور التعلم وإحداث تغيير جذري لتحويل جامعات المستقبل إلى منارات فكرية ومعرفية وإبداعية، مسترشدةً بالتوجيهات السديدة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي الرئيس الأعلى للجامعة، في إرساء دعائم التكنولوجيا والابتكار لتكون حجر الأساس في صنع المستقبل وتحفيز الشباب على الانخراط في العلوم الحديثة التي تقود ركب التقدم في القرن الحادي والعشرين.

وتمحور العرض التقديمي أيضاً حول التعريف بماهية وأنماط وعناصر الابتكار وعلاقته التداخلية بالإبداع، مؤكداً بأنّ الابتكار المقترن بالتنفيذ هو التجسيد الحي للإبداع، ومشدداً على أهمية مفهوم الإيجابية والحداثة والتكنولوجيا وحل المشكلات في الوصول بمؤسسات التعليم العالي إلى مستويات جديدة من التنافسية والتميز والكفاءة.