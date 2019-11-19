تكريم 214 من خريجي برنامج «البعثات الداخلية»

المصدر: أبوظبي - وام

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، شهد أحمد محمد الحميري، الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب البعثات الدراسية، أمس، حفل تكريم خريجي برنامج «البعثات الداخلية» للمكتب، البالغ عددهم 214 خريجاً، للسنتين الدراسيتين 2017-2018 و2018-2019، بحضور عدد من المسؤولين في الدولة ووزارة شؤون الرئاسة الوزارة ومكتب البعثات وأسر الخريجين.

حضر الحفل معالي حمد عبد الرحمن المدفع، الأمين العام لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد، وسلطان الحميري، وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع الخدمات المساندة، ورئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية لمكتب البعثات الدراسة، وعدد من المسؤولين في القطاع التعليمي.

وقال الحميري: «إن القيادة الرشيدة، المتمثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، تؤمن إيماناً راسخاً بقيمة العلم والمعرفة في دعم مسيرة التنمية وتحقيق مزيد من الازدهار والتقدم في القطاعات جميعها».

وأكد أنه بتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومتابعة سموه المستمرة، يحرص مكتب البعثات الدراسية على وضع وتنفيذ أفضل الخطط والبرامج لإلحاق الطلبة بأرقى المؤسسات الأكاديمية، وتوفير أسباب النجاح لهم.