10 برامج ماجستير ودكتوراه بكلية الإمارات للتطوير التربوي

المصدر: ‎أبوظبي - البيان

أعلنت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع كلية الإمارات للتطوير التربوي عن فتح باب التسجيل لجميع العاملين في الميدان التربوي من كافة الجنسيات للالتحاق بـ10 برامج ماجستير ودكتوراه في الحقول التربوية المتنوعة التي تتيحها الكلية وذلك بهدف تطوير كفاءات العاملين في المجال التربوي والارتقاء بمهاراتهم ليساهموا بفعالية في إرساء دعائم تعليم عصري يرتقي بجودة المخرجات التربوية والتعليمية في الدولة.

وبينت الوزارة أن الالتحاق بالتخصصات في الكلية سيكون مجاناً للمواطنين وبرسوم مخفضة للوافدين وفقاً لآلية تم الاتفاق عليها بين الوزارة والكلية لتسهيل التحاق الراغبين في برامج الكلية.

‎جاء الإعلان عن ذلك على هامش يوم مفتوح نظمته كلية الإمارات للتطوير التربوي في مقر المدرسة الإماراتية في أبوظبي مؤخراً بحضور المهندس عبدالرحمن الحمادي وكيل وزارة التربية والتعليم، والمدير العام لكلية الإمارات للتطوير التربوي الدكتور إبراهيم الحجري ولبنى الشامسي المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية بأبوظبي.