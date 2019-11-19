افتتاح مركز السوربون للذكاء الاصطناعي يناير 2020

المصدر: أبوظبي - وام

أكد معالي زكي أنور نسيبة، وزير دولة رئيس مجلس أمناء جامعة السوربون - أبوظبي أنه سيتم افتتاح مركز السوربون للذكاء الاصطناعي في يناير 2020 والذي سيستضيف أول كرسي في مجال الذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك خلال حضور معاليه مساء أول من أمس احتفال الجامعة بتخريج الدفعة العاشرة لعام 2019 بحضور عدد كبير من المسؤولين ولودوفيك بوي سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية وذوي الخريجين.

وأكد أن الجامعة تحرص على أن تكون منارة علمية توفر بيئة ورسالة وحصناً للحرية الفكرية والكرامة الإنسانية وموطناً للإبداع والابتكار ومشعلاً للمعرفة يساهم في تعزيز الحضارة، والتزاماً هذا المفهوم، تضع الجامعة أول اهتماماتها بناء الإنسان المسلح بالعلم والمحصن بالمعرفة.

وأضاف: كلنا يذكر البدايات الأولى لهذه الجامعة العريقة، فقد بدأت ببضعة تخصصات وعدد قليل من الطلبة في بناية مؤقتة لكننا مدعوون اليوم للإشادة بكل الجهود المخلصة والحثيثة من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية التي عملت على تطوير هذه الجامعة التي تعكس عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية بين فرنسا والإمارات والتي أصبحت تضم اليوم أكثر من 1700 خريج.

وأشار إلى أنه تم تحسين خدمات الطلاب مع إنشاء مركز وظيفي للخريجين منذ سبتمبر 2019 وافتتاح سوق صغير يديره طالب في نوفمبر الجاري.