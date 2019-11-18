«التربية» تشارك بفعاليات دورة المعارض التعليمية في المغرب

المصدر: دبي - البيان

تشارك وزارة التربية والتّعليم من خلال منصّة «تعلّم في الإمارات» بفعاليات دورة المعارض التعليمية المغربية للعام 2019 في مدينتي الدار البيضاء وطنجة التي انطلقت أمس الأول.

وتوفر المنصة التي تشارك فيها الجامعة الأمريكية في الشارقة كشريك.. فرصة ليتعرف الزائرون والمشاركون من خلالها على ما تحتضنه الإمارات من قدرات متفوقة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وموقعها كإحدى أهم وجهات الطلبة من جميع أنحاء العالم للدراسة نظرا ما توفره من عناصر تدعم العيش المتناغم بين مختلف الثقافات والشعوب.

وقد شهدت الإمارات نمواً هائلاً في قطاع التّعليم العالي على مدى العقدين الماضيين، إذ تم إدراج ثماني جامعات إماراتية من ضمن أفضل 3% من الجامعات في العالم، وفقاً لتصنيفات QS العالمية 2020.