1029 مستفيداً من برامج أكاديمية رأس الخيمة للموهوبين

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

كشفت سمية عبدالله بن حارب رئيسة مجلس أمناء مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، عن تنفيذ أكاديمية رأس الخيمة للموهوبين التابعة للمؤسسة 52 برنامجاً وورشة عمل، استفاد منها 1029 طالباً وطالبة من مختلف المراحل العمرية منذ بداية العام الجاري.

وأشارت إلى أن الأكاديمية تهدف إلى رعاية الطلاب المتفوقين والموهوبين بمدارس منطقة رأس الخيمة التعليمية لجميع المراحل الدراسية، وتقديم الدعم الفني لتنمية مواهبهم في المجالات المختلفة العلمية منها والثقافية والاجتماعية والأدبية مع مواكبة كل ما يستجد من طفرة إلكترونية وتقنيات حديثة، وإقامة وتنظيم الدورات في جميع المجالات لأعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية وللراغبين من شرائح المجتمع تحت إشراف وتدريب نخبة من المدربين المتميزين.

وأكدت حارب أن الأكاديمية تخطو بقوة نحو تنمية مهارات الطلبة لتنمية مهارات الابتكار كونها وسيلة وأسلوباً ناجحاً للنمو والتطور وإعداد الكوادر البشرية الوطنية لصناعة المستقبل، في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة ودعمها اللامحدود للأجيال الناشئة والشباب، في مختلف المجالات وخاصة البحث العلمي ورعاية الموهوبين، ضمن الاستراتيجية الوطنية للابتكار في دولة الإمارات.

6 مجالات

وأشارت إلى أن الأكاديمية تحتضن 62 طالباً وطالبة من الموهوبين ضمن 6 مجالات، والتي تشمل البرمجة (الاردوينو) والروبوت والحساب الذهني ومهارات الكتابة الأدبية، وفق خطة شاملة بالتعاون مع المدارس الحكومية والخاصة في رأس الخيمة، بتحويل البرامج التعليمية إلى مشاريع عملية في مجالات الحساب الذهني والفيزياء والكيمياء، بالإضافة للبرامج التقنية الخاصة بالذكاء الاصطناعي والبرمجة وصناعة الروبوت.

وأضافت حارب: تشمل برامج الرعاية المجال الأدبي الذي يضم كتابة القصة والشعر من خلال الورش الأدبية والكتابة الإبداعية، والفنون المسرحية التي تضم إعداد مذيع المستقبل، والمهارات الفنية اليدوية بتنفيذ برامج إعادة التدوير للمواد لإنتاج مشاريع تعود بالفائدة على المجتمع، وتنمية مهارات تسويق تلك المشاريع ضمن مبادرة «الواعد الصغير»، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية والتي استفاد منها 43 طالباً وطالبة، وتهدف لتأهيل الطلبة الموهوبين لممارسة الأعمال الاقتصادية لبناء جيل واعد قادر على الدخول في عالم التجارة.

وأشارت إلى أن الأكاديمية شهدت تخريج 240 مبرمجاً ومبرمجة ضمن مبادرة «صندوق الوطن» المجتمعية، حيث تستهدف المبادرة تحقيق التنمية المستدامة والحياة الكريمة والمستقبل المشرق لجميع أبناء الوطن للاستعداد لمرحلة ما بعد النفط، من خلال إعداد المبرمج الإماراتي، الذين تتراوح أعمارهم بين 7-14 سنة وتعلم أساسيات البرمجة لزيادة كفاءتهم والارتقاء باقتصاد الدولة المستقبلي.

قبول

وأوضحت حارب، بدأنا في فتح القبول للدورة الثانية للذكاء الاصطناعي، حيث استقطبت الدورة الأولى 66 طالباً وطالبة، بهدف سد الفجوة في المهارات المطلوبة في قطاع التكنولوجيا ودعم الشباب وأجيال المستقبل بتحسين فرصهم لتمكينهم من التغلب على التحديات في قطاع تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة لبرنامج «سمارت برين» للحساب الذهني الذي يسهم في زيادة قوة التركيز، وتقوية نسبة الذكاء وسرعة التفكير والمساهمة في رفع التحصيل العلمي، حيث استقطبت الدورة الثانية 64 طالباً وطالبة من المرحلة العمرية 4 - 15 عاماً.

وأشارت إلى أن مكتبة «زايد الإلكترونية» المشروع الثقافي الرائد، الذي يتيح استفادة الطلبة والطالبات من ملايين الكتب الرقمية بصورة مجانية في مكتبة الإسكندرية - قسم قصص الأطفال، مكتبة دبي الرقمية، مكتبة ضاد الرقمية الصوتية، مكتبة هنداوي الرقمية، أرشيف المجلات الأدبية والثقافية العربية، المكتبة العربية الرقمية، وتأسيس بيئة داعمة للابتكار بتحويل أفكار الطلبة ومواهبهم الإبداعية إلى واقع، وتوفير الدعم لتلك الفئة من الموهوبين في مجال الكتابة، ورعاية الكتب والروايات والقصص الإبداعية المتميزة.