تعاون بين «حديد الإمارات» وجامعة أبوظبي لطرح «بكالوريوس هندسة المعادن»

المصدر: أبوظبي- البيان

وقّعت شركة «حديد الإمارات»، أكبر مصنع متكامل للحديد في دولة الإمارات العربية المتحدة والتابعة للشركة القابضة العامة (صناعات)، مذكرة تفاهم مع «جامعة أبوظبي» لتطوير مسارات تعليمية وبرامج بحثية في مجال المعادن وقطاع الحديد والصلب.

وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لشركة «حديد الإمارات»: «نتطلع من خلال هذه المذكرة إلى طرح درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية في المعادن بجامعة أبوظبي، وتعزيز التعاون في مجال البحوث العلمية التي تعنى بقطاع الحديد والصلب. كما يسرنا توفير برامج تدريب عملي للطلبة في مقر الشركة في أبوظبي، واستغلال هذه الفرصة لاطلاعهم على حجم ونطاق عملياتنا وبنيتنا التحتية عالمية المستوى. كما أتطلع إلى لقاء الطلبة والتحاور معهم، بما يخص مستقبل قطاع الصلب في الدولة».

وبموجب الاتفاقية ستقوم «حديد الإمارات» برعاية طلاب جامعة أبوظبي من خلال إطلاق برنامج للمنح الدراسية، إلى جانب السماح لطلاب الجامعة بإجراء جولات في مرافق الشركة ضمن مقرها الرئيسي في أبوظبي. كما سيحظى الطلاب المتميزون بفرصة الخضوع لبرنامج تدريبي إضافي في شركة «حديد الإمارات» وسيتم تسجيلهم تلقائياً في برامج التوظيف الخاصة بالشركة. وستشارك «حديد الإمارات» في توفير برامج التدريب التقني والسلوكي، من خلال التعاون مع «مجموعة جامعة أبوظبي للمعارف»، ذراع التعليم والتنمية والاستشارات بجامعة أبوظبي.

وجدير بالذكر، أن «حديد الإمارات» تدير برنامجاً للمنح الدراسية للطلاب في مجموعة من المؤسسات التعليمية في دولة الإمارات

وجرى توقيع مذكرة التفاهم، التي ستستمر على مدار ثلاثة أعوام دراسية، بحضور المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لشركة «حديد الإمارات»؛ والدكتور وقار أحمد، مدير جامعة أبوظبي، وبموجب المذكرة سيتعاون الطرفان لطرح برنامج لدرجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية في المعادن، كما تنص الاتفاقية على تعاون الطرفين لتزويد مختبر حديد الإمارات بالمعدات والمستلزمات المتطورة والاستفادة منه مقراً للبحوث العلمية.