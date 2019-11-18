جامعة محمد الخامس بأبوظبي تستضيف مؤتمر جسور التسامح

المصدر: أبوظبي ـ صبري صقر

تستضيف جامعة محمد الخامس بأبوظبي، اليوم، وعلى مدار يومين، مؤتمر جسور التسامح والتواصل الحضاري، بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح.

ونظمت الجامعة أمس، لقاء صحافياً بمقرها الرئيس، تحدث خلاله المستشار الدكتور فاروق حمادة مدير الجامعة، لعرض تفاصيل فعاليات المؤتمر، وتسليط الضوء على أبرز مبادراتها لعام التسامح.

وأكد المستشار الدكتور فاروق حمادة مدير جامعة محمد الخامس أبوظبي، أن المؤتمر يهدف إلى إبراز دور دولة الإمارات في نشر قيم التسامح والأخوة الإنسانية داخلياً وخارجياً، كما يسعى إلى إلقاء الضوء على واقع التعايش السلمي الذي تعيشه الإمارات حالياً، في ظل التعددية التي تتميز بها الدولة.

وأوضح حمادة لـ «البيان»، أن المؤتمر سوف يستضيف علماء وخبراء من مختلف دول العالم، لإلقاء الضوء على معنى التسامح وقيمته في الفكر الإنساني.

وذكر أن الأبحاث المشاركة تتميز بقيمة علمية كبيرة، مضيفاً أن جهود الدولة والجامعة في تخليد قيمة التسامح ونشر خطاب الاعتدال والأخوة الإنسانية، لن تنتهي بنهاية العام الحالي، فالتسامح قيمة جوهرية، وركيزة من ركائز المنظومة القيمية في الدولة.