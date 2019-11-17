ولي عهد الفجيرة يشهد تخريج 120 من طلبة «المبرمج الإماراتي»

المصدر: الفجيرة - وام

شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، يرافقه الشيخ حمد بن محمد الشرقي نجل سموه، تخريج منتسبي الدورة الثالثة ودورة الذكاء الاصطناعي من مبادرة المبرمج الإماراتي، البالغ عددهم 120 طالباً وطالبة من مدارس إمارة الفجيرة، التي ينظمها صندوق الوطن بالتعاون مع مجلس الفجيرة للشباب وشركتي «دارك ماتر» والدار.

وفي بداية الحفل استمع سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي إلى شرح مفصل حول مبادرات صندوق الوطن، التي تسعى إلى تحقيق الأهداف الوطنية التي تعزز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، والتأسيس لشراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص، داخل الدولة.

وأشاد سموه بالبرامج والمبادرات التي يقدمها صندوق الوطن للشباب، وتحفيزهم على الابتكار في المجالات كافة، مشيراً إلى أهمية مبادرة المبرمج الإماراتي في إعداد جيل يواكب التطور، وإكساب الطلبة مهارات تصميم البرامج، وتمكينهم من أساسيات التقنيات في إطار تعزيز الاقتصاد المعرفي لدولة الإمارات.

بدوره تقدم محمد تاج الدين القاضي مدير عام صندوق الوطن بالشكر والعرفان لسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي على دعمه المستمر لجميع مبادرات الشباب في الإمارة، لافتاً إلى أن مبادرة «المبرمج الإماراتي» تسعى إلى مواكبة متطلبات المستقبل، والاستفادة من التطور العلمي والتقدم التكنولوجي لإطلاق الطاقات والمهارات الإبداعية الكامنة لدى الناشئة، وتطوير قدراتها بما يتواكب مع متغيرات سوق العمل في المستقبل.