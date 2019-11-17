مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية يستعرض سياسات الجامعات

المصدر: دبي - وام

نظّم مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية، المركز التدريبي لجمعية الإمارات للملكية الفكرية، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، والقيادة العامة لشرطة دبي، في نادي ضباط شرطة دبي، على مدى يومين، ورشة عمل حملت عنوان «سياسات الملكية الفكرية للجامعات العالمية والمؤسسات البحثية» للموظفين من مختلف الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة والجامعات، بهدف تسليط الضوء على أهمية تطوير سياسات الملكية الفكرية للجامعات والمؤسسات البحثية.

وقال العميد الدكتور محمد عبد الله المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، في الكلمة التي ألقاها في افتتاح هذه الورشة، إن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة النشاطات الهادفة التي تقدمها جمعية الإمارات للملكية الفكرية، لإرساء دعائم متينة لصون وحفظ حقوق الملكية الفكرية، باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف العميد الدكتور محمد المر أن وضع سياسات الملكية الفكرية في الجامعات والمؤسسات البحثية هو ركيزة للابتكار والإبداع، وأن البحث العلمي يعد إحدى أهم وظائف الجامعات الأساسية.