«التربية» تؤكد عدم معادلتها أي شهادة من جامعتي لاهاي وكاريزما

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

أكدت وزارة التربية والتعليم أنها لم تعادل أي شهادات من جامعة لاهاي التطبيقية وجامعة كاريزما حتى تاريخ أمس. وتذكر الوزارة أنها تتّبع إجراءات دقيقة بشأن معادلة الشهادات الصادرة من مؤسسات تعليمية خارج الدولة.

كما علّقت وزارتا الخارجية والتربية والتعليم على تغريدة نُشرت يوم الجمعة الماضي لأحد رواد موقع «تويتر»، قال فيها إن سفارة الإمارات في لندن صادقت على شهادة دكتوراه «وهمية» صادرة من جامعة لاهاي ومعادلة من جامعة كاريزما، «الوهميتين».

وأفادت وزارة الخارجية في دولة الإمارات، في مداخلة للتغريدة، أنها تصدّق على صحة التوقيع والختم الصادر من الخارجية، بينما يكون التحقق من صحة الشهادة واعتماد الجامعة وغيرها من شروط معادلة الشهادة من اختصاص وزارة التربية والتعليم.