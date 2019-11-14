تخريج 29 طالب ماجستير في «حمدان بن محمد لطب الأسنان»

المصدر: دبي - البيان

احتفت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية حمدان بن محمد لطب الأسنان، خلال حفل رعاه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس الجامعة ورئيس مجلس الأمناء، حيث تم تخريج 29 طالب ماجستير في 5تخصصات مختلفة تقدمها الكلية في طب الأسنان.

وحصل الطلبة على شهادات ماجستير العلوم في خمسة مجالات، هي: علاج جذور الأسنان، وتقويم الأسنان، وطب أسنان الأطفال، وجراحة الفم، والاستعاضات السنية. وبحصولهم على درجة الماجستير، يكون الطلبة مؤهلين للعمل اختصاصيين في مجالاتهم، ما يعزز رصيد قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات من الخبرات الطبية المتخصصة في طب الأسنان.

ومع تخريج دفعة هذا العام، يصل العدد الإجمالي لخريجي الكلية إلى 88 اختصاصياً يعملون حالياً في العديد من هيئات الرعاية الصحية في الدولة، بما في ذلك هيئة الصحة بدبي ووزارة الصحة ووقاية المجتمع والقوات المسلحة الإماراتية وشرطة أبوظبي وغيرها من الهيئات المحلية والإقليمية والدولية، ويشكّل الطلبة الإماراتيون نسبة 61% من عدد الخريجين، فيما تشكّل نسبة الإناث 78% من إجمالي العدد.

جهود

وقال الأستاذ الدكتور زيد هاني بقاعين، عميد كلية حمدان بن محمد لطب الأسنان وأستاذ جراحة الفم والوجه والفكين بالجامعة بهذه المناسبة: «يعد يوم التخرّج اليوم الأغلى على قلوب الطلبة، إذ يتوّج جهودهم التي بذلوها خلال حياتهم الأكاديمية».

وكرمت الجامعة عدداً من الداعمين لمسيرتها التعليمية.