جامعة الإمارات تفوز بجائزة الابتكار لقطاع شؤون الطلبة

حصلت جامعة الإمارات العربية المتحدة، على جائزة الابتكار في قطاع شؤون الطلبة لعام 2019 من شركة اليوسن، إحدى شركات العالمية المتخصصة في تكنولوجيا التعليم، خلال انعقاد مؤتمرها السنوي الذي يشارك فيه أكثر من 300 مشارك من العديد من مؤسسات التعليم العالي في الشرق الأوسط.

وتعد هذه الجائزة إحدى الجوائز المهمة التي تدعم الابتكار والإبداع في التعامل مع الاحتياجات الطلابية في مؤسسات التعليم العالي. وأكد الدكتور عتيق جكة المنصوري، النائب المشارك لشؤون الطلبة في الجامعة، المشرف على المشروع، أن جامعة الإمارات (قطاع شؤون الطلبة) قد نالت الجائزة عن مشروعها الأكاديمي الخاص في ربط برنامج الإرشاد الأكاديمي مع برنامج التسجيل في الجامعة، مما يسهم في تقليل الوقت في التسجيل، ورفع كفاءة نظام التسجيل والإرشاد في الجامعة.

وأشار إلى أن جامعة الإمارات تعمل على مواكبة كل ما هو جديد في تقنيات التعليم وآليات العمل في مؤسسات التعليم العالي، واعتماد أرقى المعايير الأكاديمية، وبما يتوافق بتقديم فرص تحصيل أكاديمي نوعي قادر على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي.