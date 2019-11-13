تعاون بين جامعة زايد والمؤسسات الأكاديمية في ألمانيا وجنوب أفريقيا

المصدر: دبي- البيان

استقبل الأستاذ الدكتور رياض المهيدب مدير جامعة زايد، موغابو ديفيد موغابي القنصل العام لجمهورية جنوب أفريقيا في دبي والمناطق الشمالية، الذي قام بزيارة إلى فرع الجامعة في دبي للتعارف وتوثيق التواصل.

ورحب المهيدب بالقنصل العام الجنوب أفريقي، معرباً عن سعادته بالزيارة التي تتيح له الاطّلاع على مسيرة الجامعة وتجربتها في توفير بيئة تعلم فريدة ومثمرة لطلبتها تتوافق مع أفضل المعايير العالمية.

وأشار إلى أن المناهج والمساقات الأكاديمية التي تطورها الجامعة تساعد طلبتها على كسب مهارات وقدرات جديدة تتوافق تماماً مع احتياجات أسواق العمل، في الوقت الذي تؤهلهم للانفتاح على العصر ومواكبة معارفه، وإتقان أدوات التواصل المعرفي التي توسع تجربتهم في التعلم، إضافة إلى أن الجامعة تتوخى تهيئة الطالب أو الطالبة للمشاركة بدور فعال في تطوير التنمية المستدامة التي تعمل الدولة على تحقيقها وفق رؤية بعيدة المدى.

وأطلع المهيدب القنصل العام الجنوب أفريقي على البرامج والتخصصات التي تطرحها كليات الجامعة في مرحلتي البكالوريوس والماجستير، والتي تشمل مجالات معرفية عديدة ومتنوعة.

من جهة أخرى، قام إرنست بيتر فيشر، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة بزيارة حرم جامعة زايد في أبوظبي، حيث كان في استقباله الدكتور فارس هواري عميد كلية العلوم الطبيعية والصحية وأعضاء الهيئة التدريسية بالكلية.

وألقى السفير محاضرة على طالبات الكلية ركز فيها على استعراض أوجه التشابه العديدة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية، مؤكداً تطابق وجهات النظر بينهما في ما يتعلق بالتحديات العالمية وسبل مواجهتها.