مؤتمر الصيدلة والطب في جامعة عجمان يناقش تحديات مقدّمي الرعاية الصحية

المصدر: عجمان - عصام الدين عوض

تنطلق، يوم الثلاثاء المقبل، فعاليات المؤتمر الدولي الرابع للصيدلة والطب، الذي تستمر فعالياته على مدى 3 أيام، تحت شعار «بناء ثقافة الابتكار والتكنولوجيا في المجال الصحي»، بهدف تعزيز الإبداع لدى مقدمي الرعاية الصحية، والمهنية، والأكاديميين، ولتسريع النمو الاقتصادي والتنمية، فضلاً عن جذب المستثمرين، وتعزيز الفرص التجارية والتعاون الدولي، برعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان.

وأكد الدكتور نجيب حسن، عميد كلية الصيدلة والعلوم الصحية في الجامعة، أن المؤتمر، الذي احتضنت الجامعة النسخة الأولى منه، سوف يشهد مشاركة العديد من الصيادلة وأصحاب الاختصاص من داخل وخارج الدولة الذين سيناقشون التحديات التي تواجهها شركات الأدوية ومقدمي الرعاية الصحية أثناء ممارسة عملهم، وسوف يدعم المؤتمر تواصل الشركات الدوائية والطبية مع جهات التسجيل الدوائي في الإمارات ودول الخليج، مشيراً إلى أنه خلال أيام المؤتمر الثلاثة ستقام 30 محاضرة متخصصة في المجال الصيدلي، مؤكداً أن المؤتمر سوف يمنح ساعات معتمدة للحضور من الصيادلة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عُقد صباح أمس في جامعة عجمان، بحضور ممثلين عن الجهات المنظمة للمؤتمر من كليتي الصيدلة والعلوم الصحية وطب الأسنان في الجامعة، إلى جانب ممثلين عن المدينة الدولية لإدارة وتنظيم المعارض والمؤتمرات، إضافة إلى حضور من الجهات المشاركة والرعاة.

تطوير المناهج

من جهته، أوضح الدكتور سالم أبو فناس، عميد كلية طب الأسنان، خلال المؤتمر الصحفي، أن المؤتمر الدولي الرابع للصيدلة والطب سيشهد لقاء عدد كبير من عمداء كليات طب الأسنان في العالم، الذين سيناقشون تطوير مناهج تدريس طب الأسنان وأحدث الآليات والتقنيات المستخدمة في علاج الأسنان، مشيراً إلى أن المؤتمر سيشهد انعقاد 25 محاضرة في طب الأسنان، إلى جانب العديد من ورش العمل المتخصصة، وسيمنح المؤتمر ساعات معتمدة للحضور من أطباء الأسنان.

ذكاء اصطناعي

من جانبه، أكد الدكتور عبد الله الكندي، المدير العام للمدينة الدولية لإدارة وتنظيم المعارض والمؤتمرات، أن المؤتمر في نسخته الرابعة سيشهد مشاركة أكثر من 100 شركة في المعرض المقام على هامش المؤتمر، وسيناقش المؤتمر السياحة العلاجية في الإمارات، واستخدامات شركات الأدوية والمعدات الطبية للذكاء الاصطناعي في أحدث منتجاتها، كما سوف تقدم العديد من الجهات والشركات المشاركة فرصاً وظيفية للخريجين الجدد في مجالي طب الأسنان والصيدلة، متوقعاً أن يصل عدد زوار المؤتمر إلى 9 آلاف زائر من داخل الدولة وخارجها.

مشاركون

يشارك في المؤتمر الصيادلة، وأطباء الأسنان والأطباء بشكل عام، وشركات التصنيع الدوائي ومنتجات طب الأسنان والتكنولوجيا الحيوية، ومقدمي الرعاية الصحية، وأساتذة كليات الصيدلة وطب الأسنان والتكنولوجيا الحيوية، وخريجي كليات طب الأسنان والصيدلة والتكنولوجيا الحيوية، وأصحاب الصيدليات، والمهنيين في المجال الصحي، إضافة إلى شركات التأمين الصحي.