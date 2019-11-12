«إسعاد شرطة دبي» تحقق وفراً مالياً بقيمة 5 ملايين درهم في التعليم

المصدر: دبي - البيان

حقق قطاع التعليم في لجنة بطاقة إسعاد التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي وفراً مالياً بلغت قيمته 5 ملايين و322 ألفاً و345 درهماً، في صورة منح تعليمية جامعية ودورات تدريبية تمكنت من توفيرها لعدد من الطلاب والطالبات منذ انطلاق البطاقة في العام الماضي.

وأكدت منى العامري رئيس لجنة بطاقة إسعاد، أن الاهتمام بقطاع التعليم يأتي بناء على توجيهات اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بالتركيز على احتياجات الناس وما يحقق لهم السعادة، لافتة إلى أن اللجنة تبنت العديد من الحالات الإنسانية ومكنتها من الالتحاق بالجامعات والمعاهد والكليات بالتعاون مع الشركاء، عبر توفير منح كلية وجزئية للطلبة من ذوي الدخل المحدود، وأخرى من خلال بطاقة إسعاد التي توفر لحامليها على مستوى الدولة الاستفادة من خصومات وامتيازات لأكثر من 155 خياراً في مجال التعليم.

3 منح

وأوضح زكريا سيف، رئيس قطاع التعليم في لجنة بطاقة «إسعاد»، أن الوفر المالي الذي تجاوز مبلغ الخمسة ملايين درهم، جاء في صورة 3 منح كاملة من الجامعة الأمريكية في الإمارات، و22 منحة جزئية من جامعة جميرا بدبي، و3 منح جزئية من الكلية الإماراتية الكندية الجامعية، ومنحة كاملة من الكلية الأمريكية، ومنحتين كاملتين من جامعة سان جوزيف، مؤكداً أنهم مستمرون في عقد الاتفاقيات واستقطاب المؤسسات التعليمية من جامعات وكليات ومدارس ورياض أطفال، بما يعزز أهداف اللجنة ويبني أجيالاً متعلمة قادرة على المساهمة في بناء الوطن.