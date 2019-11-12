مركز الرفاعة يعزز التنسيق المشترك مع مديري المدارس

المصدر: دبي - البيان

عقد العميد أحمد ثاني بن غليطة المهيري، مدير مركز شرطة الرفاعة، اجتماعاً تنسيقياً في نادي ضباط شرطة دبي مع مديري المدارس والكادر الإداري والتعليمي الواقعة ضمن منطقة اختصاص المركز، بحضور المقدم حسن الحمادي، رئيس قسم المناوبة العامة، وفريق عمل أمن المدارس، وعدد من الضباط، حيث ناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين شرطة دبي ممثلة في مركز شرطة الرفاعة والمدارس في منطقة الاختصاص.

وأكد العميد أحمد بن غليطة للحضور، حرص القيادة العامة لشرطة دبي، على تعزيز الشراكة مع وزارة التربية والتعليم، ومنطقة دبي التعليمية، والمؤسسات التربوية والتعليمية ذات العلاقة بالطالب، سواء في الجانب الأمني أو الاجتماعي أو الثقافي أو الصحي بصورة مستمرة، من أجل حماية مكتسباتنا الوطنية، حيث وضعت في مقدم اهتماماتها، مصلحة الأجيال القادمة من أبناء الوطن.

وقدم العميد أحمد بن غليطة شرحاً للحضور حول مبادرة «أمن المدارس»، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة المجتمعية بين الشرطة والمؤسسات التعليمية.