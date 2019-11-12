جامعة الفلاح و«حمدان التعليمية» تبحثان سبل التعاون

المصدر: دبي - البيان

بحث الدكتور نور الدين عطاطرة المدير المفوض لجامعة الفلاح، مع سليمان الأنصاري، المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، التعاون بين المؤسسة وجامعة الفلاح في مجالات البحث العلمي وتدريب الطلبة، وورش العمل المشتركة للمساهمة في بناء مجتمع معرفي متقدم.

وقال الدكتور عطاطرة: إن جامعة الفلاح تهدف من خلال اللقاء إلى إيجاد شراكة تكاملية قوية مع المؤسسات التعليمية في الدولة، مشيرا مساهمة مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز بمتابعة واهتمام سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، في رعاية الموهوبين.

وقدم سليمان الأنصاري المدير التنفيذي للمؤسسة شرحاً عن أبرز الأنشطة والإنجازات للمؤسسة على المستويات المحلية والخليجية والعربية والدولية.