كلية فاطمة للعلوم الصحية تدشن تخصص بكالوريوس علم النفس

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت كلية فاطمة للعلوم الصحية، التابعة لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، عن تدشين تخصص البكالوريوس في علم النفس خلال العام الدراسي الحالي 2019-2020 في فرع الكلية بأبوظبي، وذلك لاستقطاب الطالبات المواطنات من خريجات الثانوية العامة بمساريها المتقدم والعام، ممن حصلن على نسبة نجاح لا تقل عن 80% مع منح المقبولات مكافآت شهرية تتراوح ما بين 2000 - 5000 درهم وفق المعدل التراكمي للطالبة خلال الدراسة المتقدمة في هذا التخصص الجديد والهام.

وقال الدكتور أحمد عبد المنان العور مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية التابع لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، إن هذا التخصص الجديد يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة وبقرار من مجلس أمناء معهد التكنولوجيا التطبيقية، وضمن استراتيجية «أبوظبي التقني» لرفد المؤسسات الصحية بالمواطنات المتخصصات في مجال علم النفس ممن يمتلكن المهارات العالية والمتخصصة في الإرشاد النفسي والصحة النفسية، والمهارات البحثية والتربوية في مجال تصميم الاختبارات والقياس النفسي وبخاصة مقاييس تشخيص الأمراض النفسية ومقاييس الذكاء، مؤكداً على أهمية تخصص علم النفس في توطين التخصصات الصحية بالدولة.

جولة تفقدية

وكان الدكتور أحمد العور قد قام بجولة تفقد خلالها انطلاقة التخصص الجديد في الكلية بأبوظبي، بحضور الدكتور داريل كورنيش مدير الكلية، حيث التقى الطالبات وتفقد أداء الطالبات في المختبرات المتنوعة، داعياً الجميع إلى الاستفادة من التقنيات العالية التي تتميز بها كافة مرافق الكلية ومختبراتها في مختلف التخصصات، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الملتحقين بكلية فاطمة للعلوم الصحية قد شهد ارتفاعاً ملحوظاً منذ تأسيسها عام 2006، حيث كان عدد الدفعة الأولى نحو 100 طالبة فقط ليرتفع هذا العدد بنسبة تقدر بنحو 2000% خلال العام الجاري ليصل إلى 1915 طالبة، مما يؤكد نجاح الكلية في رفد القطاع الصحي بالدولة بالكوادر الوطنية المتخصصة التي تضطلع بدور هام في تعزيز تواجد الكوادر الوطنية بهذا القطاع الحيوي الهام.

وأشاد مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية بجهود القيادة الرشيدة واهتمام ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية لتعزيز المكانة العلمية المرموقة التي تتبوأها كلية فاطمة للعلوم الصحية التابعة لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني ومعهد التكنولوجيا التطبيقية.