"معرض الخريجين العالمي 2019" يستعرض حلولاً مبتكرة لعالم أفضل

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الجهة المنظمة لمعرض الخريجين العالمي، الملتقى العالمي للفنانين والمصممين، عن تنظيم نسخة جديدة من الفعالية بالشراكة مع مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية من 12 حتى 16 نوفمبر بهدف ابتكار مشاريع تعود بتأثير إيجابي على العالم أجمع. وسيكون المعرض أضخم الملتقيات وأكثرها تنوعاً في العالم للجامعات والخريجين الذين يعملون على إطلاق ابتكارات مؤثرة اجتماعياً.

ويتوقع لنسخة هذا العام أن تستقطب أكثر من 150 خريجاً من 43 دولة إلى إمارة دبي، وتتضمن مواضيعها استكشاف المجالات التي يمكن للابتكار أن يسهم من خلالها بإحداث تأثير إيجابي على الفرد والمنزل والمجتمع والمدينة والكوكب. وفي أعقاب التوسعة التي طالت أرض المعرض، تستضيف نسخة هذا العام منه أكبر ملتقى للجامعات على الإطلاق، لا سيّما بعد استقبال القائمين عليه رقماً قياسياً جديداً من طلبات المشاركة. وسيضم معرض الخريجين العالمي 150 مشروعاً من مختلف التخصصات، بحيث تستعرض أبرز الابتكارات من الجامعات في الأسواق الناشئة، بما فيها تشيلي وأوغندا ومصر وباكستان وتايلاند، إلى جانب أعمال الطلاب من نخبة الجامعات العالمية مثل "جامعة هارفرد" و"جامعة ستانفورد" وكلية لندن الامبراطورية. أمّا من دولة الإمارات العربية المتحدة، تأتي المشاريع المشاركة في المعرض من جامعات محلية رائدة مثل جامعة زايد وجامعة "نيويورك أبوظبي".

وفي هذا الصدد، قال محمد إبراهيم الشيباني، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية: "حرصت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية في العام الماضي على دعم معرض التخرج العالمي بغية تعزيز انتشار وتنوع ونطاق برنامجه. ويحظى الآن عدد أكبر من المبتكرين الشباب من كافة أنحاء العالم بفرصة استعراض وتطوير الحلول التي تعود بالفائدة على المجتمع والبيئة على حد سواء. ويأتي تجديد شراكتنا تأكيداً على التزام دبي ببناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع، وذلك بالاعتماد على مكانة المدينة كمركز عالمي للابتكار وريادة الأعمال. ونتطلع قدماً لنستعرض أمام العالم أجمع ما ستشهده نسخة هذا العام من ابتكارات متميزة".

ويتضمن البرنامج أيضاً مؤتمر "الابتكار من أجل الأثر الاجتماعي"، وبرنامج ريادة الأعمال للخريجين المشاركين، وسيقام المعرض على هامش أسبوع دبي للتصميم ويستقبل زواره من الجمهور مجاناً.

وتنضم إيليانور واتسون إلى فريق المعرض هذا العام بصفة منسق لتوفر منظوراً جديداً للحدث، قادمة من متحف التصميم بلندن.

وفي هذا السياق، قالت إيليانور واتسون: "يُمثل معرض الخريجين العالمي ملتقى لألمع العقول الشابة في قطاع التصميم؛ إذ تستعرض الفعالية هذا العام باقة من المشاريع من أكثر من 100 جامعة. وتهدف المنهجية التنظيمية التي اعتمدناها هذا العام إلى إبراز الروابط بين مختلف جوانب وجودنا الإنساني؛ حيث يجول الزوار على امتداد جنبات المعرض ليطّلعوا على المشاريع المتعلقة بالإنسان أولاً، ومن يمضون قُدماً نحو المنزل والمجتمع ويختتمون جولتهم بالمشاريع المتمحورة حول المدينة والكوكب. ونأمل أن نكون قادرين على إلهام الآخرين للتفكير بشكل منطقي حيال أسلوب حياتهم، في حين يُلهموننا جميعاً على التصرف بشكل واع".

ومن دولة الإمارات العربية المتحدة، ستقوم جامعات محلية رائدة مثل جامعة زايد وجامعة نيويورك أبوظبي باستعراض مجموعة من الحلول المتقدمة لمشاكل تتنوع بين شيخوخة السكان والأمن الغذائي.

وتتضمن المشاركات من أنحاء العالم غشاءً معدّل حرارياً ومصمم خصيصاً للأطفال الخدّج المولودين في المناطق ذات الدخل المنخفض أو البلدان النامية، ابتكرته مجموعة من طلاب جامعة نونتغهام ترينت في المملكة المتحدة، وصندوقاً متكاملاً مخصصاً للمجتمعات التي تعاني من شح الموارد، يقوم بتوليد الطاقة بواسطة الألواح الشمسية، بينما تقوم ألواح أخرى بتكثيف الرطوبة في الجو وتحويلها إلى ماء، وهو من ابتكار خريجي جامعة "بوليتيكنيكو دي تورينو" وكلية المهندسين في تورينو، إيطاليا.

ومن جهة أخرى، يستضيف معرض الخريجين العالمي يوم الاثنين، 11 نوفمبر، مؤتمراً مخصصاً للأكاديميين والخبراء في القطاع ، تحت عنوان "الابتكار من أجل الأثر الاجتماعي"، وذلك بغية الارتقاء بمستويات التبادل المعرفي بين المؤسسات. ويستطلع المؤتمر سُبل تحويل الجامعات في جميع أنحاء العالم إلى عوامل محفزة للتنمية المستدامة، فضلاً عن الاستفادة من تجارب الأساتذة والخريجين ورواد الأعمال والأطراف المعنية الأخرى. كما سيُسلط الضوء على الدروس المستفادة من المبادرات الحالية والتي تعتمد على الابتكار لضمان التنمية العادلة والمستدامة في مجالات التكنولوجيا والعمارة والتصميم. ويقام المؤتمر بتنظيم مؤسسة "مجتمع جميل" المتخصصة بالمشاريع الاجتماعية.

ويُعد برنامج ريادة الأعمال مبادرة جديدة تُطرح في عام 2019 لدعم مشاريع الخريجين بدءاً من أولى خطواتها وصولاً إلى مرحلة إطلاقها في السوق. وتتمثل المرحلة الأولى من البرنامج في إتمام تدريب إلكتروني يُغطي أساسيات التفكير التجاري وطرق إنشاء شركة اجتماعية ناشئة. ومن ثم سيتم اختيار ما يصل إلى 20 مشروعاً لحضور مخيّم تدريبي في دبي بغية بلورة المفاهيم الناشئة والمهارات الترويجية الخاصة بها.

وفي المرحلة النهائية، سيتم تعريف المشاركين على المسرّعات والجهات المعنية العاملة في مجال ريادة الأعمال بدبي بغية استكشاف الفرص التعاونية المحتملة. ويتجسد الهدف من البرنامج في إتاحة الفرصة للمشاريع المشاركة في معرض الخريجين العالمي لتخضع للمزيد من التطوير بالتزامن مع استقطاب المواهب الابتكارية الشابة من جميع أنحاء العالم للانضمام إلى منظومة ريادة الأعمال في دبي.

ويجري اختيار المشاريع المشاركة في معرض الخريجين العالمي بناءً على مجموعة من المعايير، وعلى رأسها المبادئ الأربعة للمعرض، وهي: الابتكار، والأثر الايجابي، والمساواة، والتبادل. وسيبقى الطلاب في دبي طوال الأسبوع، حيث سيستعرضون النماذج الأولية والأفلام ومواد البحث الأصلية أمام الزوار الذين ستتاح لهم فرصة التفاعل معها.

وتضم قائمة المواضيع التي جرى تحديدها ضمن مجالات المعرض كُلّاً من الصحة، والتفاوت في توزيع الثروة، والنوع الاجتماعي والمساواة، والاستدامة، والتعليم، والتكنولوجيا.