مواصلات الإمارات تصدر تعميماً مهماً للحافلات المدرسية بسبب الأحوال الجوية

المصدر: وام

أصدرت "مواصلات الإمارات" مجموعة من الإرشادات التوعوية والنصائح لسائقيها بشأن اضطراب الأحوال الجوية بسبب الأمطار وتجمعات المياه والرياح المثيرة للغبار والأتربة التي تعمل على تدني مدى الرؤية الافقية التي تؤثر بدورها على عمليات النقل المدرسي بما يكفل تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان للطلبة خلال الرحلة المدرسية، ويضمن توفير خدمة النقل المدرسي بسلاسة وانتظام.

وقالت حنان صقر المدير التنفيذي لدائرة الخدمات المؤسسية إن مواصلات الإمارات تتبنى حزمة من الإجراءات والمبادرات التي تحقق قيم المؤسسة المتمثلة بالسلامة والمسؤولية والعناية اللازمة بالطلبة المنقولين في مختلف الأوقات والأحوال الجوية متبعة بذلك أعلى معايير الأمن والسلامة، والمواصفات والتشريعات والإرشادات المرورية الصادرة من الجهات المختصة خاصة فيما ورد في القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري. مشيرة إلى أنه مع انطلاقة العام الدراسي الجديد 2019-2020 تقوم مواصلات الإمارات بنقل 258 ألف طالب وطالبة يدرسون في 708 مدارس حكومية وخاصة على مستوى الدولة من خلال 7 آلاف حافلة مدرسية.

وعن الإجراءات التي عممتها مواصلات الإمارات على سائقي حافلات النقل المدرسي أوضحت صقر أنه وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، تم توجيه سائقي النقل المدرسي بإيقاف الحافلات بصورة تامة وعدم التحرك في الفترات التي يقل فيها مستوى الرؤية بسبب حالات تقلبات الطقس كالأمطار والرياح والضباب الذي يؤثر في الرؤية وسلامة انسيابية الحركة في الطرقات. وذلك في مواقف مناسبة خارج الطريق العام وبشكل آمن لضمان عدم التعرض لأي اصطدام من المركبات الأخرى، مع إبقاء التكييف والإضاءة الخارجية للحافلة في حالة التشغيل فترة التوقف المؤقت وعدم مغادرة السائق مقعد قيادة الحافلة. وعلى أن تراعي إدارات المدارس حالات التأخير الصباحي خلال فترة تقلبات الطقس والتي تؤثر في الرؤية وسلامة وانسيابية الحركة في الطرقات.

وأكدت المدير التنفيذي لدائرة الخدمات المؤسسية أن هذه الخطوة التي تتخذها المؤسسة في ظل تقلبات الطقس تعكس الحرص المستمر والجهود الحثيثة التي تبذلها مواصلات الإمارات من أجل ضمان سلامة أبنائنا الطلبة المنقولين عبر الحافلات المدرسية من وإلى المدارس الحكومية والخاصة، وعدم تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، مشيدة بتعاون الشركاء المتمثلين بوزارة التربية والتعليم، ووزارة الداخلية، وجهودهما لتعزيز سلامة الطلبة المنقولين خلال عمليات النقل المدرسي.

ودعت إلى ضرورة التزام مستخدمي الطريق بتوخي الحذر عند الاقتراب من الحافلات المدرسية، والالتزام بالتوقف في حال مشاهدة الأضواء التنبيهية وإشارة قف للحافلة المدرسية وعدم تجاوزها وذلك حفاظاً على أمن وسلامة أبنائنا الطلبة.