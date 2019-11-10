تعطيل الدراسة في بعض مدارس الفجيرة بسبب الأمطار الرعدية

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

تم تعطيل الدراسة في بعض مدارس الفجيرة، بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث أرسلت إدارات بعض المدارس الحكومية والخاصة رسائل نصية تفيد بأن اليوم الأحد إجازة بسبب هطول الأمطار الرعدية الغزيرة، حيث منحت في وقت سابق وزارة التربية والتعليم صلاحية تعطيل الدراسة لمديري المدارس في حال كانت الظروف المناخية غير آمنة على الطلبة، في سبيل حرصها في المقام الأول على سلامة أبنائها الطلبة.