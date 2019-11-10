محمد بن راشد يحتفي بـ13.5 مليون بطل معرفة عربي

المصدر: دبي - البيان

عبّر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن سعادته بالاحتفاء بـ13.5 مليون بطل معرفة جديد شاركوا في تحدي القراءة، وهي المبادرة المعرفية الأضخم عربياً التي أطلقها سموه لصناعة جيل من أبطال المعرفة. وأكد سموه بالقول: «نحن أقوياء بشباب عربي يؤمن بقوة الحرف والكتاب». وقال سموه على «تويتر»: «نحتفي بأكثر من 13 مليون طالب عربي في تحدي القراءة.. أكبر مشروع معرفي عربي.. نحن أقوياء بشباب عربي يؤمن بقوة الحرف والكتاب.. شباب عربي يبدأ حياته ومستقبله بكلمة اقرأ».

وتحت رعاية سموه، يحتفي العالم العربي، في 13 نوفمبر الجاري، بتتويج بطل الدورة الرابعة من تحدي القراءة العربي، خلال حفل ضخم تحتضنه أوبرا دبي، حيث سيتم إعلان الفائزين بكلٍّ من لقب بطل التحدي، والمدرسة المميزة والمشرف المتميز، بعد منافسات شارك فيها 13.5 مليون طالب من 49 دولة، إذ تأهل 5 أبطال للتنافس على اللقب.

وقال معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل الأمين العام لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، إن تحدي القراءة هو رهان محمد بن راشد على شباب عربي يحمل لواء المعرفة والكلمة. وأكد عدد من وزراء التربية والتعليم العرب أن تحدي القراءة مبادرة حضارية أيقظت روح المنافسة الهادفة وحققت في وقت وجيز آثاراً إيجابية كبيرة.

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