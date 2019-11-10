«التقنية العليا» تنال جائزة المجموعة الخليجية للقوى العاملة في الرعاية الصحية الرقمية

المصدر: دبي - البيان

نالت كليات التقنية العليا جائزة مجموعة العمل الخليجية لتطوير القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية الرقمية عن فئة «المؤسسات الأكاديمية»، وذلك لدورها الفاعل في مجال إعداد وتخريج كفاءات وطنية في مجال إدارة الرعاية الصحية والترميز الطبي، حيث عقد مؤخراً في دبي مؤتمر تطوير القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية الرقمية لدول مجلس التعاون الخليجي، وحظيت الكليات خلالها بهذه الجائزة في إطار اهتمامها بطرح تخصصات الرعاية الطبية الرقمية على مستوى الدبلوم العالي والبكالوريوس، والذي تخرجت فيه حتى الآن أكثر من 700 خريجة من فرعيها بأبوظبي والشارقة، ما يدعم التوطين في قطاع الرعاية الصحية.

تسلم الجائزة الدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، معبراً عن فخره بهذا الإنجاز المتميز لكليات التقنية العليا بحصولها على جائزة تميز عن فئة المؤسسات الأكاديمية الداعمة لتطوير القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية الرقمية على مستوى منطقة الخليج، مشيراً إلى أن الكليات حريصة على توفير التخصصات التي تتوافق مع الرؤى والطموحات الوطنية المتعلقة بإعداد الكوادر الوطنية وفق الاحتياجات المستقبلية دعماً لعملية توطين القطاعات الحيوية، ومنها قطاع الرعاية الصحية، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية الهائلة والتطور في مجال الذكاء الاصطناعي، وما خلقه ذلك من ضرورة التركيز على التخصصات العلمية والمهارات التكنولوجية التي يتطلبها سوق العمل مستقبلاً.

وأضاف أن كليات التقنية تطرح برنامج الرعاية الصحية على مستوى البكالوريوس، وكذلك تخصص الترميز الطبي على مستوى الدبلوم العالي وذلك بفرعيها بأبوظبي والشارقة للطالبات.