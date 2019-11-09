شرطة أبوظبي توعي طلبة كليات التقنية في العين بمخاطر المخدرات

المصدر: أبوظبي - البيان

عززت مديرية مكافحة المخدرات في قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، جهود التوعية بمخاطر المخدرات من خلال محاضرات توعوية عن أضرار آفة المخدرات وآثارها على المجتمع، استهدفت طلبة كليات التقنية العليا بمنطقة العين.

وأكد العقيد طاهر غريب الظاهري، مدير مديرية مكافحة المخدرات في قطاع الأمن الجنائي، أهمية التعريف بالجهود التي تنفذها شرطة أبوظبي لتشجيع أفراد المجتمع على تعزيز التعاون في الحفاظ على مكتسبات الأمن والاستقرار.

لافتاً إلى أن التوعية ركزت على التعريف بمخاطر الإدمان. وتعرف الطلبة على «حافلة بادر» والتي تحتوي على المعدات والوسائل الإيضاحية، للتوعية بمخاطر المخدرات ضمن جهود التصدي لهذه الآفة .