طلبة جامعة عجمان سفراء في نموذج الأمم المتحدة

المصدر: عجمان - البيان

شارك وفد طلابي من جامعة عجمان في مؤتمر نموذج الأمم المتحدة MUN الذي استضافته الجامعة الأمريكية في دبي على مدار ثلاثة أيام، وتأتي هذه المشاركة في إطار برنامج إعداد القادة الذي ينظمه مكتب الحياة الطلابية في عمادة شؤون الطلبة، ويستهدف تنمية مهارات الطلبة القيادية، وتهيئة البيئة الجاذبة للريادة والإبداع، وتوفير الفرص المناسبة أمام الطلبة للالتقاء وتبادل الخبرات والتجارب.

ويعتبر المؤتمر عملية محاكاة لمنظمة الأمم المتحدة، حيث يضطلع الطلاب بدور سفراء بلدانهم التي يمثلونها ويتشاركون البحث في مناقشات بشأن القضايا التي تهم هذه البلدان والمُدرجة في جدول أعمال الأمم المتحدة.

وقد شكلت مشاركة الطلبة فرصة فريدة لاكتسابهم مهارات العمل الدبلوماسي وفن الخطابة والتفكير الناقد.