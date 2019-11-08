«أمريكية الإمارات» تستشرف المستقبل بمبادرات وورش للخريجين

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

طرحت الجامعة الأمريكية بالإمارات مبادرة تتمثل في تنظيم عدة ورش عمل متتالية لخريجي الجامعة ولمختلف الكليات والتخصصات، وكان أولاها ورشة عمل بعنوان «استشراف المستقبل» حضرها 30 طالباً وطالبة، وذلك ضمن مبادرات مكتب الخريجين بالجامعة، وتضمنت مجموعة من المحاور، أبرزها التعريف بمفهوم الاستشراف وإعطاء نبذة عن تاريخه بما فيها التغيرات والدراسات المستقبلية.

وتناولت الورشة كذلك موضوع الاستشراف وإدارة التغيير وكذلك التخطيط الاستراتيجي، وتهدف الورشة إلى توعوية الطلبة الخريجين بالتوجهات الحكومية الخاصة بإمارة دبي خصوصاً ودولة الإمارات عموماً وكيفية مواكبة هذه التوجهات.