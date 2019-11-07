تفاهم بين "مبادلة" وجامعة خليفة لتطوير مشاريع بحثية مشتركة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

وقعت شركة مبادلة للاستثمار، ممثلة بوحدة الرعاية الصحية التابعة لها، مذكرة تفاهم مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين لتطوير مشاريع مشتركة تركز على التدريب الطبي والبحث والابتكار في كلية الطب والعلوم الصحية الجديدة بالجامعة بما يتماشى مع أحد الأهداف الرئيسة لرؤية أبوظبي المتمثلة بجعل الإمارة مركزاً معرفياً وتعليمياً مهماً في المنطقة.

وبموجب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، سيقوم الطرفان بتحديد مجالات التعاون في مجال الرعاية الصحية، بما في ذلك سُبل نقل وتطوير المعرفة، وتحسين استخدام المرافق، والتدريب العملي، ورعاية القدرات وتشجيع الابتكارات والأبحاث. وقال المهندس عبد الله عبد العزيز الشامسي، رئيس مبادلة للرعاية الصحية:

نسعى من خلال الشراكة مع المؤسسات الأكاديمية المرموقة والرائدة في رفع مستوى التعليم الطبي، إلى تطوير منظومة تعليمية متكاملة وعالمية المستوى في مجال الرعاية الصحية والبحوث الطبية والابتكار بما ينسجم مع أهدافنا نحو ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للمعرفة والتعليم الطبي على مستوى المنطقة.

وأضاف تتيح لنا مذكرة التفاهم الجديدة التعاون مع كلية الطب بجامعة خليفة في استكشاف فرص التعاون والتي تشمل الكوادر الطبية التابعة لمبادلة للرعاية الصحية وطلاب وأعضاء هيئة التدريس في كلية الطب والعلوم الصحية. ومن جهته، قال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا:

«تلعب كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة خليفة دوراً مهماً في توسيع نطاق الخدمات الأكاديمية التي تقدمها الجامعة، وبالتالي تعزيز مساهمتنا في تعزيز منظومة الرعاية الصحية في الدولة بما ينسجم وأهداف رؤية أبوظبي 2030 .

ومن خلال الشراكات مع جهات رائدة مثل شركة مبادلة التي تملك العديد من المرافق الطبية المتميزة، نتطلع إلى الارتقاء بكلية الطب في جامعتنا حتى تصبح مؤسسة أكاديمية رائدة في مجال التعليم والبحوث والابتكارات الطبية».

وكانت كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة خليفة قد فتحت أبوابها للفصل الدراسي الأول 2019 أمام الطلاب من مختلف الجنسيات الراغبين بالتسجيل في أول برنامج للدراسات العليا درجة دكتور في الطب في دولة الإمارات العربية المتحدة.









