تربويون يوصون بإشراك الطلبة بالعملية التعليمية

المصدر: العين ـ داوود محمد

أوصى المشاركون في فعاليات المؤتمر الدولي الخامس، الذي عقد في جامعة الامارات، بالتعاون مع مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، أن يشارك الطلبة في العملية التعليمية لخلق فرص تعليم مبتكر، وأن تكون العلاقة بين المعلم والطالب عاملاً أساسياً للارتقاء بالتعليم والتعلم.

كما أوصى المشاركون بالمؤتمر الذي أقيم تحت عنوان «التعليم في عصر الابتكار وسد الفجوة واستثمار الفرص» أن يكون برنامج إعداد المعلمين أكثر فاعلية ومواكبة لعملية التغيير، باعتبار معدل التغييرات اليومية في العالم سريعا ومتزايدا، ويجب على المعلمين ألا يكونوا ناقلين للمعرفة، بل ميسرين لعملية التعلم ومزودين طلابهم بالكفاءات والقدرات المطلوبة للمستقبل.

وأكد المشاركون أهمية العلاقة الجيدة بين المعلمين والطلبة كعامل أساسي في الارتقاء بالتعليم والتعلم، لافتين إلى أن على المعلمين إنشاء علاقة قوية مؤثرة مع الطلبة، علاوة على حاجة المعلمين إلى إنشاء خبرات تعليمية.