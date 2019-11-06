سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بشأن استبدال الهيكل التنظيمي العام لمجلس الشارقة للتعليم

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (26) لسنة 2019م بشأن استبدال الهيكل التنظيمي العام لمجلس الشارقة للتعليم.

ونص المرسوم على أن يُستبدل الهيكل التنظيمي العام لمجلس الشارقة للتعليم المرفق بالمرسوم الأميري رقم (5) لسنة 2015م بالهيكل التنظيمي العام المرفق بهذا المرسوم.

ويصدر المجلس التنفيذي بقراراتٍ منه ما يلي: الهيكل التنظيمي التفصيلي للمجلس، والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم، بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية في المجلس بما يتفق واختصاصاته، واستحداث أو دمج أو إلغاء أية وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المُدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام المُشار إليه في هذا المرسوم.

وبذلك يُلغى المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 2015م.ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، كلٌّ فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.