«رحلة المستقبل 3.0» يناقش الابتكار الحكومي

Ⅶ دبي - البيان

نظمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية ثاني محطات النسخة الثالثة من برنامج «رحلة المستقبل 3.0» تحت عنوان «الابتكار الحكومي» بمشاركة عدد من قيادات الصف الأول والثاني في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والقطاع الخاص، وذلك بهدف تبادل الخبرات واستعراض أحدث الرؤى والتوجهات العالمية في مجال الابتكار في العمل الحكومي، فضلاً عن تعزيز القدرات على اتخاذ القرارات في كل الظروف والعمل على الارتقاء بالخدمات وفق أفضل المعايير وإثراء بيئة الابتكار في المؤسسات الحكومية والخاصة في الإمارات.

وتعد محطة «الابتكار الحكومي» إحدى محطات برنامج «رحلة المستقبل» الذي يرمي إلى دعم قيادات حكومة المستقبل وتزويدهم بأحدث التطورات في الإدارة الحكومية والمستجدات التقنية، وإطلاعهم على المبادرات الحكومية المتطورة التي ترتكز على المدن الذكية والبيانات المفتوحة، وتوظيف ذلك في ابتكار سياسات حكومية قائمة على الابتكار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لدفع منظومة التميز الحكومي في كل المجالات.

رؤية

من جهته قال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «تعكس محطة الابتكار الحكومي الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أولى الابتكار ضمن العمل الحكومي أهمية قصوى كضرورة لإيجاد حلول لمختلف التحديات الوطنية والارتقاء بالعمل الحكومي لمواكبة متغيرات العصر في كل المجالات، والوقوف على أبرز الحلول لتعزيز بيئة الابتكار في كل مؤسسات الدولة، وبناء القدرات والكوادر البشرية القادرة على تقديم أفكار غير تقليدية وإحداث طفرة في كل القطاعات وتعزيز تنافسيتها عالمياً».

وأضاف: «نعمل في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وفق منهج رائد يعتمد على الابتكار، وذلك من خلال تطوير الأبحاث العلمية والبرامج الأكاديمية التي تدعم مساعي الهيئات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص على تطوير آليات ونظم إدارية قائمة على الابتكار، بالإضافة إلى ترسيخ الابتكار كثقافة عمل وجني ثمارها في تنفيذ مختلف المهام والخطط والمشاريع والمبادرات الرائدة داخل الدولة». وشهدت المحطة مشاركة 23 من القيادات من وزارة الدفاع، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة التغيير المناخي والبيئة، والإدارة العامة للدفاع المدني، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وهيئة الصحة بدبي، وهيئة الطرق والمواصلات - دبي، ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وهيئة تنمية المجتمع، ومركز الإمارات العالمي للاعتماد، والهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، ومحاكم دبي، والهيئة العامة للرياضة، ومؤسسة دبي للإعلام، وهيئة الثقافة والفنون بدبي، وصحيفة الخليج، ومكتب راشد الكيتوب للمحاماة والاستشارات القانونية.

ورشة عمل

استمرت فعاليات محطة «الابتكار الحكومي» على مدار يومين، حيث استهلت أنشطتها بورشة عمل حول إثراء ثقافة الابتكار الحكومي، قدمها صالح الحموري خبير التطوير والتدريب في إدارة التعليم التنفيذي بالكلية.

زيارات

وكان مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي وجهة المحطة الثانية، حيث تم خلال الزيارة التعريف بمختلف مبادرات وبرامج المركز المبتكرة التي تعمل على الارتقاء بالعمل الحكومي وفق رؤية استشرافية. كما تعرف المشاركون إلى ما يوفره المركز من مساحات عمل بمعايير عالمية تتيح تطوير الأفكار المبتكرة، واختبارها ونشرها محلياً، وإقليمياً ودولياً. وخلال الزيارة الثالثة، توجه المشاركون إلى مركز المسرعات الحكومية الاتحادية الذي يتبنى مهمة تطوير آليات عمل الجهات الحكومية عبر طرح نموذج عمل فريد من نوعه قائم على تسريع النتائج وتعزيز التعاون وتحفيز الابتكار. . وهدفت الزيارة الرابعة إلى تعريف المشاركين على منطقة 2071 المبتكرة التي تمثل مساحة عمل مصممة خصيصاً لربط الشركات الخاصة والحكومات والشركات الناشئة والمستثمرين والشباب والعامة لتصميم المستقبل .