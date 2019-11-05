«طرق دبي» تنفذ حملات تفتيشية على 917 حافلة مدرسية

المصدر: دبي - البيان

نفّذت هيئة الطرق والمواصلات في دبي حملات تفتيشية على عدد من الحافلات المدرسية بلغ عددها 917 حافلة بواقع 50 مدرسة، في إطار حرصها على الوقوف على مدى التزام المدارس بالتشريعات والقوانين المعمول بها من أجل ضمان سلامة الطريق والطلبة.

وأكدت الهيئة أن الحملات التفتيشية تأتي ضمن خطط موضوعة مسبقاً على مدار السنة الدراسية، وأنه تم استهداف المدارس الأكثر تعرضاً للمخالفات من خلال تحليل بياناتها العام الدراسي الماضي.

وأن الحملة تم تنفيذها 917 حافلة مدرسية بواقع 50 مدرسة، إذ رٌصدت 538 مخالفة تمركز معظمها في عدم التزام الجهة المُشغّلة لمسؤولياتها المنصوص عليها في القرارات الصادرة بموجبها، وعدم وضع تصريح الحافلة في المكان المخصص له، إلى جانب مخالفات تتعلق بسائقي الحافلات، وغيرها.

وأضافت: «أن حملاتنا على قطاع النقل المدرسي تهدف إلى التحقق من كفاءة المشرفات وحصولهن على ترخيص مزاولة مهنة، ومدى التزام السائقين بقواعد سلامة الطلبة والطريق، إلى جانب التحقق من التزام المشغلين بالقوانين واللوائح، خاصة أن قطاع النقل المدرسي يحظى باهتمام حكومة دبي الرشيدة وحرص هيئة الطرق والمواصلات على تحقيق منظومة متكاملة من الأمن والأمان للطلبة.

وبالتالي إسعاد أولياء الأمور وتشجيعهم على استخدام وسائل النقل المدرسي الجماعي».