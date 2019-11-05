جامعة زايد تكرّم 991 طالباً وطالبة حاصلين على مرتبة الشرف

المصدر: أبوظبي - البيان

كرمت مـــعالي نورة بنـــت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، رئيسة جامعة زايد، 991 طالباً وطالبة مدرجين على لائحة العميد لحصولهم على مرتبة الشرف في فصل الربيع بالعام الدراسي 2018-2019 بمعدل درجات تراكمي (3.6 فأعلى)، وذلك في الاحتفالية السنوية التي أقامتها الجامعة بهذه المناسبة.

وجاء التكريم بهدف تشجيع الطلبة الذين أظهروا مستوى استثنائياً من الالتزام والتحصيل العلمي في دراستهم الأكاديمية. ويتوزع إجمالي هؤلاء الطلبة على 610 طلاب وطالبات في فرع الجامعة بأبوظبي بينهم 524 طالبة و86 طالباً، إلى جانب 381 طالبة في فرع دبي.

ومنحت نورة الكعبي الطلبة المتفوقين شهادات تميزهم خلال مراسم الحفل، بحضور الأستاذ الدكتور رياض المهيدب، مدير الجامعة والدكتور ماكيل ويلسون نائب مدير الجامعة، والدكتور محسن أنسي، نائب مدير الجامعة المشارك رئيس الشؤون الأكاديمية، وربا رمحي، مسجل عام الجامعة، وعمداء الكليات وأولياء أمور الطلبة.

ثورة معرفية

وأكدت معاليها خلال كلمتها الافتتاحية أن الدولة تعيش اليوم ثورة معرفية هائلة تتلاحق مستجداتها في جميع الاتجاهات، وبسرعة غير مسبوقة.

مشيرة إلى حرص الجامعة الدائم على تطوير البرامج والمساقات في تخصصاتها المتنوعة وفق هذا الاعتبار، لتلبية الاحتياجات المتغيرة والمتطورة في سوق العمل، بالإضافة إلى حرصها على تدريب الطلبة وصقل مهاراتهم البحثية وإنماء تفكيرهم المستقل، لضمان اكتسابهم مقومات النجاح والتفوق في كل المجالات.

وأضافت أن جامعة زايد صممت لطلبتها برامج ريادية تستهدف تنمية قدراتهم وتطوير مهاراتهم، كما وفرت لهم فرص المشاركة في الندوات والمؤتمرات وغيرها من الفعاليات داخل الدولة وخارجها، فضلاً عن التواصل مع الشخصيات القيادية لإثراء تجاربهم وخبراتهم.