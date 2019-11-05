انطلاق الدورة الثانية من «بناة المدينة الشباب»

المصدر: دبي - البيان

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أعلنت بطولة بناة المدينة الشباب التابعة للأمانة العامة للمجلس التنفيذي بإمارة دبي عن انطلاق الدورة الثانية للبطولة.

والتي تهدف إلى إشراك الشباب في تحسين الخدمات الحكومية الحالية واقتراح الخدمات الحكومية المستقبلية، إضافة إلى تسليط الضوء على أفكار الشباب التي ستثري عملية تقديم الخدمات، ودراسة تطلعاتهم نحو الخدمات المستقبلية.

وتستهدف البطولة الشباب من طلبة المدارس من عمر 11 وحتى 18 سنة في فئتين رئيستين الأولى فئة تحسين الخدمات الحكومية، والثانية فئة اقتراح خدمات حكومية مستقبلية جديدة لم تقدم مسبقاً من قبل الجهات الحكومية.

وستستمر عملية استقبال المشاركات خلال الفترة من 5 نوفمبر الجاري وحتى 19 ديسمبر المقبل، عبر الموقع الإلكتروني citymakers.ae وسيتم بعدها تقييم كافة الأفكار من قبل لجنة تحكيم من خبراء في مجال الخدمات الحكومية لاختيار الفرق الفائزة بناء على معايير البطولة والتي تعتمد على: الابتكار، الاستدامة، الأثر، الجدوى.

وسيتم الإعلان عن الفريقين الفائزين «فريق لكل فئة» وتكريمهم خلال ملتقى حمدان لعام 2019 وسيحصل كل فريق فائز على جائزة مقدارها 30.000 درهم.

وبدورها، أكدت إيمان السويدي مدير أول مركز نموذج دبي أن إيمان القيادة بأفكار الشباب ينبع من رؤيتها الرامية إلى مواكبة المتغيرات المتسارعة في عالم الخدمات الحكومية انطلاقاً من قدرات الشباب وإمكاناتهم.

مشيرة إلى أن أفكار الشباب في بطولة العام الماضي أثبتت تمتعهم بوعي كبير يعكس طموحات وتطلعات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ورؤيته لمستقبل دبي، ويجسد توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الرامية إلى تفعيل دورهم للمشاركة بفعالية في صياغة مستقبل أفضل للجميع.

ورش عمل

وأضافت السويدي: «تتميز الدورة الحالية من البطولة بتقديم ورش عمل بالتعاون مع الجهات الحكومية، حيث سيتمكن الشباب من خلالها من الالتقاء بممثلي الجهات لخلق فهم أعمق لديهم حول الخدمة ومن ثم الخروج بمبادرات وحلول تساهم في تحسين الخدمات وتطويرها بالإمارة».

وأعلنت اللجنة أنه يمكن لطلبة مدارس دبي من عمر 11 وحتى 18 عاماً المشاركة في البطولة على أن يكون العمل ضمن فريق عمل مكون من 3 إلى 5 طلبة من نفس المدرسة.

ويمكن للفريق الواحد المشاركة بفكرة واحدة لكل فئة من فئتي البطولة على ألا تكون الأفكار قد تمت المشاركة بها في أي مسابقات وجوائز أخرى، إضافة إلى الشروط الخاصة بكل فئة والمذكورة في الموقع الإلكتروني الخاص بالبطولة.

آلية المشاركة

ولفئة تحسين الخدمات الحكومية، يجب على كل فريق اختيار خدمة واحدة من الخدمات التي تقدمها الجهات، ومن ثم تقديم فكرة مشروع لتحسين الخدمة المختارة وتقديمها عبر الموقع الإلكتروني. ومن الخدمات التي يمكن للشباب الاختيار بينها لهذا العام، كل من:

خدمة الحافلات لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، تقديم بلاغ جنائي للقيادة العامة لشرطة دبي، عضويات المكتبات العامة لهيئة دبي للثقافة والفنون، المنافذ البحرية للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، خدمة القروض الإسكانية لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، خدمة حقوق الملكية لجمارك دبي، خدمة طلب حجز مرافق/ خدمات النادي لبلدية دبي، الرعاية الصحية المنزلية لهيئة الصحة بدبي، طلب إصدار بطاقة الشاحن الأخضر لهيئة كهرباء ومياه دبي، طلب تسجيل طائرة من دون طيار للاستخدام الشخصي لهيئة دبي للطيران المدني.

خدمات معهد دبي العقاري لدائرة الأراضي والأملاك، المشاركة في الفعاليات والمهرجانات لدائرة السياحة والتسويق التجاري، طلب تبرع لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، خدمة التوعية المجتمعية لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، خدمة حماية الطفل لهيئة تنمية المجتمع، خدمات تسجيل القضية للنيابة العامة، تسوية النزاعات لمحاكم دبي، طلب تجديد إقامة لتراخيص، ترخيص الدراجات المائية لسلطة مدينة دبي الملاحية، تجديد الرخصة للمنطقة الحرة لجبل علي، عدم الممانعة على ترخيص مؤسسة رياضية لمجلس دبي الرياضي، طلب التسجيل في برامج وفعاليات الدائرة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، خدمة التدريب والتطوير لاقتصادية دبي، خدمة التواصل مع أولياء الأمور لهيئة المعرفة والتنمية البشرية.

ويمكن للشباب المشاركة في فئة الخدمات الحكومية المستقبلية من خلال تقديم فكرة لخدمة جديدة، مبتكرة لم تقدم مسبقاً من قبل الجهات الحكومية، وعلى أن تضفي هذه الخدمة الجديدة قيمة إضافية للناس وتساهم في إسعادهم.

نجاح

أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بطولة بناة المدينة الشباب، خلال ملتقى حمدان في شهر ديسمبر عام 2017، بهدف إشراك الشباب في تحسين الخدمات الحكومية واقتراح الخدمات الحكومية المستقبلية.

وقد شهدت البطولة في العام 2018 تفاعلاً كبيراً انعكس في عدد المشاركات من الشباب ومستوى الأفكار الإبداعية التي تم تسلمها حول الخدمات الحكومية. وكرم سمو ولي عهد دبي فريقين فائزين في ملتقى حمدان لعام 2018.