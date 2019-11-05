إطلاق المرحلة 3 من أكاديمية «ستريم» بـ 100 مدرسة خلال 2020

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

تعتزم وزارة التربية والتعليم إطلاق المرحلة الثالثة من أكاديمية ستريم الإمارات التي تتضمن 100 مدرسة منها 50 في يناير 2020 و 50 مدرسة أخرى في أغسطس، موزعة بين جميع المجالس التعليمية الست، التي تشمل جميع إمارات الدولة.

وتستهدف المعلمين والقياديين من الميدان التربوي ليكونوا قادرين على تصميم خارطة طريق وإطار زمني استراتيجي لتطبيق نظام «ستريم» التعليم التكاملي، الذي يتسم بإعداد طلبة مقبلين على تعلم العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا، ويمتلكون المهارات المهنية التي تمكنهم من المنافسة في السوق العالمية.

وأوضح المهندس عبد الرحمن الحمادي، وكيل وزارة التربية والتعليم للرقابة والخدمات المساندة، في تصريح خاص لـ «البيان»، أن الأكاديمية عملت على بناء قدرات المدرسة الإماراتية من خلال استهداف كافة المدخلات فيها، ابتداء من القيادة المدرسية.

وذلك في مستويين المستوى الاستراتيجي (وزارة لتربية والتعليم) والمستوى التنفيذي (مديري المدارس ومساعديهم)، وذلك لتوفير كل ما يمكن العنصر الأهم ألا وهو المعلم، وتوفير الدعم الفني والأكاديمي له، وتيسير مهمات العمل لديه مع الطلبة داخل الصفوف.

3 مستويات

وقد عملت الأكاديمية على تنوع التدريب المقدم لكل مستوى من المستويات بما يحقق الأدوار المرسومة لهم في السياسة الخاصة في البرنامج، وقدمت التدريب للمعلمين المستهدفين في ثلاثة مستويات تتم في مراحل متباعدة تمتد لمدة عام دراسي كامل، يتخللها قيام المعلمين بتطبيق الأنشطة والتطبيقات مع الطلبة في الصفوف لتحقيق التنمية المهنية المستدامة.

والتحقق من امتلاك الطلبة للمهارات التي تؤهلهم لإحداث التغيير المطلوب، في مهارات التعلم لديهم، ويقوم المعلمون خلال هذا العام بتكوين فريق عمل دائم يتشارك الخبرات مع زملائه، ويخطط للدروس، وينفذ المشاريع، ويهيء المدرسة لتبني نهج التعلم التكاملي.

وذكر الحمادي أن الأكاديمية حققت نتائج ملموسة من خلال المشاريع الابتكارية التي ينفذها الطلبة في المدارس الحكومية، حيث حرص المعلمون والقياديون الذين خاضوا عمليات التدريب على تنفيذ تلك البرامج داخل مدارسهم وعمل أنشطة عملية لتوضيح نظام «ستريم» في الصف الدراسي، وبالتالي مساعدتهم لنقل تجاربهم للمعلمين الآخرين بهدف تطبيقها داخل صفوفهم.