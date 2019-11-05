دراسة لتضمين الأمن البيولوجي في المناهج التعليمية

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أكد المهندس سيف الشرع، وكيل الوزارة المساعد للمجتمعات المستدامة في وزارة التغير المناخي والبيئة، أنه تتم دراسة تضمين المناهج التعليمية مواد خاصة عن الأمن البيولوجي في المرحل الأساسية والعليا، وفق آليات محددة ستتم دراستها جيداً بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وأفاد الشرع، في تصريحات صحافية: «الأمر يصب في بناء جيل يتفهم معنى الأمن البيولوجي ورفع مستوى الثقافة لدى الأطفال في مختلف المراحل التعليمية، وهو ما من شأنه أنه سيصب في النهاية في مصلحة المجتمع، وهناك خطة لإدراج الأمن البيولوجي في مساقات تعليمية في المعاهد والجامعات». وأشار الشرع إلى أن الأمن البيولوجي يمثل نهجاً استراتيجياً متكاملاً لتحليل وإدارة المخاطر البيولوجية المحدقة بحياة وصحة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة .