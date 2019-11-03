انطلاق الموسم الخامس من «أندية سبت دبي» لتنمية مهارات الطلبة

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

انطلقت فعاليات مبادرة «أندية سبت دبي» للعام الدراسي الجاري التي تنعقد خلال أيام السبت من كل أسبوع في الفترة بين شهر نوفمبر حتى مارس في موسمها الخامس المقبل، بمشاركة 40 شريكاً يقدمون الدعم للطلبة في مجالات الإبداع والتصميم وريادة الأعمال والتكنولوجيا وجودة الحياة والتصوير وريادة الأعمال والتصميم المستدام وبناء القدرات.

ومن جانبها، أوضحت ميثاء علي، مدير تواصل في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، أن «أندية سبت» هي برنامج تعليمي ممتع ومشوّق لطلبة دبي من عمر 12 إلى 15 سنة، يهدف إلى تعريف الطلبة بوظائف المستقبل وتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين وتعزيز شغفهم، فضلاً عن تعلم المهارات التي يحتاجون إليها، وشارك في المواسم الأربعة السابقة نحو 350 طالباً وطالبة، و40 شريكاً، وتم تنفيذ 45 نادياً تفاعلياً، وفقاً للمجالات الإبداعية التي تحاكي توجهات المستقبل، ويتم عمل تلك الأندية بالتعاون مع الجامعات المحلية، ورواد العمل الاجتماعي والمتخصصين، ممن يحملون شغفاً كبيراً لتقديم باقة من الخيارات المهنية للطلبة، وتقدم بشكل مجاني، ويستهدف الموسم الخامس 200 طالب وطالبة.

ويركز هذا البرنامج على إعداد برنامج إثرائي وتفاعلي لطلبة دبي، ويركز على التعلم المستمر خارج البيئة المدرسية وتعريف الطلبة بوظائف المستقبل وتنمية مهاراتهم الإبداعية التي يحتاجون إليها في رحلة التعليم والحياة، وتحظى أندية سبت دبي بشراكات ممتدة مع كل من مجلس دبي للتصميم والأزياء وحي دبي للتصميم D3 وسلطة دبي للمجمعات الإبداعية ودبي للـــثقافة ومركز الشباب وجائزة حمدان بن محمد للتصوير الضوئي، وتحرص الهيئة على تنوع الأندية سنوياً بهدف إتاحة الفرصة للطلبة الأعضاء في الأندية، وصقل مهاراتهم ومواهبهم في جوانب الإبداع والتعاون والتواصل التي تشكّل حجر الأساس للعيش في بيئة صحية تتسم بالسعادة والإنتاجية.

وتابعت أن الهيئة استوحت فكرة أندية السبت من مبادرة أندية أيام السبت الوطنية للتصميم والفنون في المملكة المتحدة، إذ تم إطلاقها في عام 2016، ويسعى الموسم الخامس (الذي سينطلق خلال العام الدراسي 2019/ 2020) لاستقطاب المزيد من الطلبة، والاستفادة من الورش التي حظيت بالإعجاب من المواسم السابقة، كما سيستضيف المزيد من الشركاء لتقديم باقة أوسع من ورش العمل، وستكون الورش التي سنقدمها هذا العام متنوعة؛ إذ سيمتد بعضها على مدى يومين إلى ثلاثة أيام سبت، فيما ستقتصر الورش الأخرى على جلسة واحدة فقط.