مجموعة التعليم المبكر تنضم إلى بطاقة «إسعاد»

المصدر: دبي- البيان

انضمت مجموعة التعليم المبكر إلى مجموعة الخيارات التعليمية، التي يقدمها قطاع التعليم في لجنة بطاقة «إسعاد» التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، وبذلك يتمكن حاملو البطاقة من الحصول على خصومات حصرية بقيمة 20% على المجموعة، التي تشمل كلاً من مدرسة رافلز الدولية، ومدرسة كولجيت الأمريكية، ومدرسة دبي إنترناشونال أكاديمي.

وقال زكريا سيف، رئيس قطاع التعليم في لجنة بطاقة «إسعاد»: إن الاهتمام في القطاع التعليمي يهدف إلى استقطاب أكبر قدر من العروض التعليمية لحاملي بطاقة إسعاد، وذلك بناء على توجيهات اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بوضع التعليم ضمن أولويات اللجنة، نظراً لقيمته الأساسية في بناء الفرد والمجتمع، وأثره العظيم في تحقيق التنمية بكل قطاعاتها.