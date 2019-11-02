«الهلال الأحمر» ينظم ملتقى المتطوعين في تقنية الطالبات بالعين

المصدر: العين ـ جميلة إسماعيل

نظم فرع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بمدينة العين بمقر الطالبات في كليات التقنية العليا ملتقى المتطوعين بحضور منتسبي الهلال الأحمر وعدد كبير من طلبة وطالبات كلية التقنية العليا.

ويأتي تنظيم الملتقى إيماناً ويقيناً بأن العمل التطوعي يُوثق أواصر التكافل والترابط الإنساني بين جميع أفراد المجتمع وتحمل المسؤولية الإنسانية تجاه الشرائح الضعيفة والمحتاجة ودعمهم مادياً ومعنوياً. والإشارة إلى أن الهيئة تجتهد لاستثمار طاقات المتطوعين في تعزيز مسيرتها الإنسانية من خلال التواصل الدائم مع متطوعيها.

وقال حمد محمد البلوشي إداري خدمات المتطوعين في حديثه لـ«البيان»: «نسعى إلى تنظيم الملتقيات والفعاليات التي تسهم في تعزيز العمل التطوعي والخيري، ونهدف من خلال هذا الملتقى إلى تشجيع طلبة وطالبات كلية التقنية العليا إلى الانضمام للهيئة كمتطوعين، ونحن على استعداد تام في المقابل على تنظيم الدورات التدريبية لهم.

والتي من شأنها أن تطور مهاراتهم التطوعية في مختلف المجالات والميادين ذات الصلة بالبرامج والمشاريع الإنسانية التي تنفذها الهيئة ضمن خطتها الرامية لتوعية أفراد المجتمع بأهمية دور المتطوعين في مجال العمل الإنساني وتنمية الحس التطوعي لدى المنظمين إليها»، مؤكداً على أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تُقدر دائماً التزام المتطوعين بتقديم العون الإنساني لكل أفراد المجتمع داخل الدولة .

وفي الكثير من دول العالم التي يغطيها الهلال الأحمر بمظلة العطاء الإغاثي، وليس هذا فحسب، بل إن إقبال الشباب من الجنسين على المشاركة في العمل التطوعي بالهيئة سيسهم بلا شك في ترسيخ روح وترسيخ خدمة الوطن.